Как назвать мальчика в 2024 году — список красивых и сильных имен, их значение

Мама целует новорожденного сына. Фото: pexels.com

Как назвать ребенка? Этот вопрос становится одним из самых важных для родителей. Ведь малышу хочется дать не просто имя, а самое лучшее и благозвучное. Важную роль играет и значение имени. Как показали многочисленные исследования, имя может влиять на выбор профессии, успех в жизни и даже на темперамент. А уникальные имена могут заложить в человеке подлинную личность с собственными вкусами и взглядами на жизнь.

Итак, Новини.LIVE собрал десять сильных, красивых и оригинальных мужских имен, которыми можно смело называть новорожденных украинцев.

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Арсений — благозвучное имя, давно прижившееся на территории Украины. Оно родом из Древней Греции и имеет значение "взрослый", "отважный", "мужественный".

Гордей — есть несколько версий происхождения этого имени. По первой версии имя имеет древнегреческие корни и переводится как "быстрый" или "грозный". По второй версии — имя Гордей имеет славянское происхождение и образовалось оно от слова "гордый".

Олесь — считается старославянским именем, которое имеет значение "лесной", "рядом с лесом". Однако по другой версии, имя является уменьшенной формой имени Александр, которое, как известно, является древнегреческим и означает "защитник".

Орест — происхождение имени берет свое начало от греческого слова "орос", что означает "гора", "горный". Таким образом Орест можно перевести, как "стоящий на горе".

Мирослав — старославянское имя, известное еще со времен Киевской Руси. Оно происходит сразу от двух слов "мир" и "слава". Трактуют имя по-разному, чаще всего, как "славящий мир", "миролюбивый" или "славящийся миролюбием", "славный", "известный добрыми делами".

Ребенок одет в костюм мишки. Фото: shutterstock.com

Марьян — это имя часто ассоциируется с Украиной, хотя имеет латинское происхождение и в переводе означает "морской". Существует также мнение, что оно возникло от двух женских имен Мария и Анна, а потому может иметь значение "любимый", "благодать".

Любомир — мужское имя славянского происхождения. Происходит от слов "любовь" и "мир" и означает "любим миром".

Радослав — старославянское имя, означающее "радоваться славе" или "советовать (помогать, содействовать) славе".

Святослав — героическое и благозвучное имя славянского происхождения, означает "святая слава", "священная слава". Считается, что это имя имеет сильную энергетику, и поэтому в свое время им называли исключительно детей из именитых семей, которые имели большое влияние в обществе.

Назар — на иврите имя "Назар" означает "обет" или "посвящение себя Богу". Также с арабского это имя можно трактовать как "дальновидный", "провидец", "смотрит на вещи с хорошей стороны", "обладает пристальным взглядом".

Мама с новорожденным ребенком. Фото: google.com

Напомним, мы публиковали список из 10 благозвучных и красивых имен для девочек, которые сделают свою обладательницу счастливой.

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