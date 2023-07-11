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Як отримати фінансову допомогу на поховання і яка сума виплат

11 липня 2023 05:54
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Як отримати фінансову допомогу на поховання від держави
Отримати допомогу на поховання від держави. Фото: Новини.LIVE
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

У випадку смерті родича чи близької людини, українці мають право на отримання фінансової допомоги на проведення поховання. Сума виплати та інстанція, до якої потрібно звертатись, залежить від категорії, до якої належав покійний. 

Новини.LIVE розбирались як і скільки можуть отримати українці на поховання померлого.

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Поховання пенсіонера

Якщо ви хочете отримати допомогу на поховання пенсіонера, необхідно звернутись до органу Пенсійного фонду, де померлий перебував на обліку. 

Заяву може подати як і сам заявник, який організовує похорон, так і його офіційний представник.

Додати до заяви обовʼязково потрібно наступні документи: 

  • заяву про виплату допомоги на поховання,
  • документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код), 
  • паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу,
  • свідоцтво про смерть або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання,
  • реквізити свого поточного банківського рахунку.

Якщо пенсіонер помер за межами України, необхідно додати документ, що засвідчує смерть, виданий компетентним органом іноземної держави. 

Сума виплати на поховання пенсіонера дорівнює двомісячній пенсії померлого.

Якщо ж йдеться про колишнього військовослужбовця, який отримував пенсію згідно з законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", то виплачують тримісячну пенсію. Однак не менше суми пʼяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб. 

Також варто памʼятати, що допомога не виплачується, якщо поховання здійснено за рахунок держави. 

Поховання застрахованої особи

З 2023 року Пенсійний фонд України також відповідає й за фінансову допомогу на поховання застрахованої особи, або членів сімʼї, які перебували на її утриманні. 

Під утриманням мається на увазі отримання допомоги, яке є основним джерелом існування для людини. Це не стосується людей, які мають постійне джерело доходу.

Допомога на поховання застрахованої людини потрібно отримувати за місцем роботи померлого.

Надати страхувальнику, тобто роботодавцю, необхідно наступні документи: 

  • заяву застрахованої особи,
  • витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або довідку про смерть,
  • акти цивільного стану для підтвердження сімейних відносин.

Роботодавець, у свою чергу, подає заяву на отримання виплати до Пенсійного фонду.

Розмір виплати в такому випадку становить 4100 гривень.

Поховання безробітного

Фінансовою допомогою на поховання безробітних займаються центри зайнятості. Звісно, за умови, що померлий був там зареєстрований. 

Документи, які необхідно подати до центру зайнятості, у якому був зареєстрований померлий, наступні: 

  • свідоцтво про смерть або інший документ, що це підтверджує,
  • паспорт чи інший документ, що засвідчує особу, людини, яка звертається за виплатою.

Розмір виплати у такому випадку становитиме 75% від мінімальної заробітньої плати. 

Варто памʼятати, що фінансова допомога надається, якщо звернутись не пізніше 6 місяців після смерті безробітного. 

Не пенсіонери, не робітники, не застраховані, не військові і офіційно не безробітні

Якщо померлий ще не досяг пенсійного віку, не мав офіційного місця роботи, не перебував на військовій службі та не був зареєстрованим у центрі зайнятості, то за допомогою на поховання необхідно звертатись до органу місцевого самоврядування за останнім місцем проживання покійного.

З документів необхідно надати заяву, документ, що посвідчує вашу особу, та довідку про смерть померлого. 

Тут також варто памʼятати, що звернутись можна не пізніше за 6 місяців від смерті особи. 

Сума виплати визначається органом місецевого самоврядування та може відрізнятися в різних регіонах.

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