Как получить финансовую помощь на похорон от государства

Получить пособие на похорон от государства. Фото: Новини.LIVE

В случае смерти родственника или близкого человека украинцы имеют право на получение финансовой помощи на проведение захоронения. Сумма выплаты и инстанция, к которой следует обращаться, зависит от категории, к которой принадлежал покойный.

Новини.LIVE разбирались как и сколько могут получить украинцы на похороны умершего.

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Похорон пенсионера

Если вы хотите получить пособие на похороны пенсионера, необходимо обратиться в орган Пенсионного фонда, где умерший состоял на учете.

Заявление может подать как и сам заявитель, организующий похороны, так и его официальный представитель.

Добавить к заявлению обязательно нужно следующие документы:

заявление о выплате пособия на погребение,

документ, подтверждающий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код),

паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность,

свидетельство о смерти или выписке из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти для получения пособия на захоронение,

реквизиты своего текущего банковского счёта.

Если пенсионер умер вне Украины, необходимо добавить документ, удостоверяющий смерть, выданный компетентным органом иностранного государства.

Сумма выплаты на погребение пенсионера равна двухмесячной пенсии умершего.

Если же речь идет о бывшем военнослужащем, получавшем пенсию по закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", то выплачивается трехмесячная пенсия. Однако не меньше суммы пяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Также следует помнить, что помощь не выплачивается, если похорон осуществлен за счет государства.

Похорон застрахованного человека

С 2023 года Пенсионный фонд Украины также отвечает и за финансовую помощь на похорон застрахованного лица или членов семьи, находившихся на его содержании.

Под содержанием подразумевается получение помощи, являющейся основным источником существования для человека. Это не касается людей, имеющих постоянный источник дохода.

Пособие на похорон застрахованного человека нужно получать по месту работы умершего.

Предоставить страхователю, то есть работодателю, необходимо следующие документы:

заявление застрахованного лица,

выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти для получения пособия на захоронение или справку о смерти,

акты гражданского состояния в подтверждение семейных отношений.

Работодатель, в свою очередь, подает заявление на получение выплаты в Пенсионный фонд.

Размер выплаты в таком случае составляет 4100 гривен.

Похорон безработного

Финансовой помощью на погребение безработных занимаются центры занятости. Конечно, при условии, что умерший там был зарегистрирован.

Документы, которые необходимо предоставить в центр занятости, в котором был зарегистрирован умерший, следующие:

свидетельство о смерти или иной подтверждающий документ,

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, человека, обращающегося за выплатой.

Размер выплаты в таком случае составит 75% минимальной заработной платы.

Следует помнить, что финансовая помощь предоставляется, если обратиться не позднее 6 месяцев после смерти безработного.

Не пенсионеры, не рабочие, не застрахованные, не военные и официально не безработные

Если умерший еще не достиг пенсионного возраста, не имел официального места работы, не находился на военной службе и не был зарегистрирован в центре занятости, то за пособием необходимо обращаться в орган местного самоуправления за последним местом жительства покойного.

Из документов необходимо предоставить заявление, документ, удостоверяющий личность, и справку о смерти умершего.

Здесь также следует помнить, что обратиться можно не позднее 6 месяцев от смерти человека.

Сумма выплаты определяется органом местного самоуправления и может отличаться в разных регионах.