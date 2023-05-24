Як переселенцям відновити втрачений паспорт

Чоловік тримає в руках паспорт громадянина України. Фото: Новини.LIVE

Часті випадки, коли у внутрішньо-переміщених осіб немає паспорта або ж іншого документа, що посвідчує особу. Це завдання багато незручностей, так як: неможливість офіційного працевлаштування, здобуття освіти або ж отримання медичної допомоги. Щоб відновити паспорт, необхідно виконати прості кроки.

Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Читайте також:

Куди звертатися, якщо втратили паспорт

По-перше, без паніки. А, по-друге, із заявою про втрату документа потрібно невідкладно звернутися до поліції та отримати витяг з ЄРДР. Для оформлення нового документа необхідно особисто прийти до однієї з трьох установ:

у підрозділ ДМС України;

у ЦНАП;

у центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс".

Важливо: оформити новий паспортний документ можна за місцем звернення особи, але лише в населених пунктах на підконтрольних Україні територіях, де безпекова ситуація є контрольованою.

Які документи подавати

Для оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки замість втраченого або викраденого треба подати:

заяву про втрату паспорта;

витяг з ЄРДР (у разі викрадення паспорта);

документ, що підтверджує сплату адмінзбору, або оригінал документа про звільнення від його сплати;

довідку органу реєстрації встановленого зразка про місце проживання (за наявності).

Зазначається, що для відновлення паспорта громадянина України у формі ID-картки, замість втраченого або викраденого, можуть знадобитися додаткові документи.

Які саме — зазначено на офіційному сайті ДМС України.

Зазвичай відновлення внутрішнього паспорта громадянина України триває з дня оформлення нового документа та становить до 20 робочих днів.

Як засвідчити свою особу, якщо паспорт ще тільки виготовляється

В Україні для посвідчення особи можна використовувати такі документи:

закордонний паспорт (у випадку втрати ID-картки або паспортної книжечки);

водійське посвідчення;

цифрові документи в мобільному застосунку "Дія", адже вони мають таку ж юридичну силу, як їхній паперовий чи пластиковий аналог;

"єДокумент" — тимчасовий документ для посвідчення особи в період воєнного стану, він створюється автоматично на підставі даних із BankID або даних біометричного документа.

Нагадаємо, раніше ми писали, що коли відбувається крадіжка паспорта незалежно від того, де це сталося, в більшості країн процедура звернення до уповноважених органів є однаковою. Насамперед необхідно негайно звернутися до найближчого відділення поліції для того, щоб скласти заяву про втрату паспортного документа.