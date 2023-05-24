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Як переселенцям відновити втрачений паспорт

24 травня 2023 13:57
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Як переселенцям відновити втрачений паспорт
Чоловік тримає в руках паспорт громадянина України. Фото: Новини.LIVE
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Часті випадки, коли у внутрішньо-переміщених осіб немає паспорта або ж іншого документа, що посвідчує особу. Це завдання багато незручностей, так як: неможливість офіційного працевлаштування, здобуття освіти або ж отримання медичної допомоги. Щоб відновити паспорт, необхідно виконати прості кроки.

Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

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Куди звертатися, якщо втратили паспорт

По-перше, без паніки. А, по-друге, із заявою про втрату документа потрібно невідкладно звернутися до поліції та отримати витяг з ЄРДР. Для оформлення нового документа необхідно особисто прийти до однієї з трьох установ:

  • у підрозділ ДМС України;
  • у ЦНАП;
  • у центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс".

Важливо: оформити новий паспортний документ можна за місцем звернення особи, але лише в населених пунктах на підконтрольних Україні територіях, де безпекова ситуація є контрольованою.

Які документи подавати

Для оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки замість втраченого або викраденого треба подати:

  • заяву про втрату паспорта;
  • витяг з ЄРДР (у разі викрадення паспорта);
  • документ, що підтверджує сплату адмінзбору, або оригінал документа про звільнення від його сплати;
  • довідку органу реєстрації встановленого зразка про місце проживання (за наявності).

Зазначається, що для відновлення паспорта громадянина України у формі ID-картки, замість втраченого або викраденого, можуть знадобитися додаткові документи.

Які саме — зазначено на офіційному сайті ДМС України

Зазвичай відновлення внутрішнього паспорта громадянина України триває з дня оформлення нового документа та становить до 20 робочих днів.

Як засвідчити свою особу, якщо паспорт ще тільки виготовляється

В Україні для посвідчення особи можна використовувати такі документи:

  • закордонний паспорт (у випадку втрати ID-картки або паспортної книжечки);
  • водійське посвідчення;
  • цифрові документи в мобільному застосунку "Дія", адже вони мають таку ж юридичну силу, як їхній паперовий чи пластиковий аналог;
  • "єДокумент" — тимчасовий документ для посвідчення особи в період воєнного стану, він створюється автоматично на підставі даних із BankID або даних біометричного документа.

Нагадаємо, раніше ми писали, що коли відбувається крадіжка паспорта незалежно від того, де це сталося, в більшості країн процедура звернення до уповноважених органів є однаковою. Насамперед необхідно негайно звернутися до найближчого відділення поліції для того, щоб скласти заяву про втрату паспортного документа.

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