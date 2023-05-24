Как переселенцам восстановить утраченный паспорт
Частые случаи, когда у внутренне перемещенных лиц нет паспорта или другого документа, удостоверяющего личность. Это задача многих неудобств, так как: невозможность официального трудоустройства, получения образования или получения медицинской помощи. Чтобы восстановить паспорт, необходимо выполнить простые шаги.
Об этом сообщает уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
Куда обращаться, если потеряли паспорт
Во-первых, без паники. А во-вторых, с заявлением о потере документа нужно безотлагательно обратиться в полицию и получить выписку из ЕРДР. Для оформления нового документа необходимо лично прийти в одно из трех учреждений:
- в подразделение ГТС Украины;
- в ЦНАП;
- в центре обслуживания граждан "Паспортный сервис".
Важно: оформить новый паспортный документ можно по месту обращения лица, но только в населенных пунктах на подконтрольных Украине территориях, где ситуация контролируемая безопасностью.
Какие документы подавать
Для оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты вместо утраченного или похищенного нужно подать:
- заявление об утрате паспорта;
- выписка из ЕРДР (в случае похищения паспорта);
- документ, подтверждающий уплату админсбора или оригинал документа об освобождении от его уплаты;
- справку органа регистрации установленного образца место жительства (при).
Отмечается, что для восстановления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты вместо утраченного или похищенного могут потребоваться дополнительные документы.
Какие именно — отмечены на официальном сайте ДМС Украины.
Обычно восстановление внутреннего паспорта гражданина Украины идет со дня оформления нового документа и составляет до 20 рабочих дней.
Как удостоверить свою личность, если паспорт еще только выпускается
В Украине для удостоверения личности можно использовать следующие документы:
- загранпаспорт (в случае потери ID-карты или паспортной книжечки);
- водительское удостоверение;
- цифровые документы в мобильном приложении "Действие", так как они имеют такую же юридическую силу, как их бумажный или пластиковый аналог;
- "єДокумент" — временный документ для удостоверения личности в период военного положения, он создается автоматически на основании данных из BankID или данных биометрического документа.
Напомним, ранее мы писали, что когда происходит кража паспорта независимо от того, где это произошло, в большинстве стран процедура обращения в уполномоченные органы одинакова. Прежде всего, необходимо немедленно обратиться в ближайшее отделение полиции для того, чтобы составить заявление о потере паспортного документа.