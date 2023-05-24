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Как переселенцам восстановить утраченный паспорт

24 мая 2023 13:57
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Как переселенцам восстановить утраченный паспорт
Мужчина держит в руках паспорт гражданина Украины. Фото: Новини.LIVE
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Частые случаи, когда у внутренне перемещенных лиц нет паспорта или другого документа, удостоверяющего личность. Это задача многих неудобств, так как: невозможность официального трудоустройства, получения образования или получения медицинской помощи. Чтобы восстановить паспорт, необходимо выполнить простые шаги.

Об этом сообщает уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Во-первых, без паники. А во-вторых, с заявлением о потере документа нужно безотлагательно обратиться в полицию и получить выписку из ЕРДР. Для оформления нового документа необходимо лично прийти в одно из трех учреждений:

  • в подразделение ГТС Украины;
  • в ЦНАП;
  • в центре обслуживания граждан "Паспортный сервис".

Важно: оформить новый паспортный документ можно по месту обращения лица, но только в населенных пунктах на подконтрольных Украине территориях, где ситуация контролируемая безопасностью.

Какие документы подавать

Для оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты вместо утраченного или похищенного нужно подать:

  • заявление об утрате паспорта;
  • выписка из ЕРДР (в случае похищения паспорта);
  • документ, подтверждающий уплату админсбора или оригинал документа об освобождении от его уплаты;
  • справку органа регистрации установленного образца место жительства (при).

Отмечается, что для восстановления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты вместо утраченного или похищенного могут потребоваться дополнительные документы.

Какие именно — отмечены на официальном сайте ДМС Украины.

Обычно восстановление внутреннего паспорта гражданина Украины идет со дня оформления нового документа и составляет до 20 рабочих дней.

Как удостоверить свою личность, если паспорт еще только выпускается

В Украине для удостоверения личности можно использовать следующие документы:

  • загранпаспорт (в случае потери ID-карты или паспортной книжечки);
  • водительское удостоверение;
  • цифровые документы в мобильном приложении "Действие", так как они имеют такую же юридическую силу, как их бумажный или пластиковый аналог;
  • "єДокумент" — временный документ для удостоверения личности в период военного положения, он создается автоматически на основании данных из BankID или данных биометрического документа.

Напомним, ранее мы писали, что когда происходит кража паспорта независимо от того, где это произошло, в большинстве стран процедура обращения в уполномоченные органы одинакова. Прежде всего, необходимо немедленно обратиться в ближайшее отделение полиции для того, чтобы составить заявление о потере паспортного документа.

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