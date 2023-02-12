Що робити під час землетрусу - поради

Як поводитися під час землетрусу: українцям дали поради
У НАН вважають, що в Україні можуть статися потужні землетруси, адже країна знаходиться в одному сейсмоактивному поясі, що і Туреччина.
Що робити українцям у випадку землетрусу розповіли у Мінреінтеграції.
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"Українські сейсмологи кажуть про можливі підземні поштовхи на території України. Втім, хоч вони й не становитимуть загрози населенню, українцям не завадить запам’ятати декілька правил, як діяти під час такої стихії", — йдеться у повідомленні.
Що робити, якщо землетрус застав у приміщенні
- Якщо ви перебуваєте на перших поверхах, негайно залиште приміщення. В жодному разі не користуйтеся ліфтами або сходами, якщо проживаєте вище п’ятого поверху.
- Залишаючись у приміщенні під час землетрусу, уникайте кутових кімнат. Відійдіть від вікон і предметів, які можуть придавити або поранити вас: дзеркал, шаф, тяжких високих меблів.
- Оберіть найбезпечніші місця кімнати — дверний отвір або куток з несучими стінами. Сядьте прикриваючи голову руками, щоб перечекати стихію.
- Якщо є можливість, заховайтеся під міцними столом або ліжком. Це захистить від падіння важких предметів та уламків.
- Перебуваючи у приміщенні, дочекайтеся завершення першої серії поштовхів і негайно залиште його. Швидко рушайте у найбільш відкрите місце, віддалившись від будівель і ліній електропередач.
Що робити, якщо землетрус застав в автомобілі
- Зупиніть автівку на узбіччі дороги якомога далі від високих споруд, шляхопроводів, мостів, ліній електропередач і відкрийте двері.
- Залишайтеся в машині, допоки не вщухнуть коливання.
- Увімкніть радіо і слухайте рекомендації влади щодо подальших дій.
Нагадаємо, в Туреччині стався потужний землетрус. У країні оголошено найвищий рівень тривоги. Підземні поштовхи відчувалися у кількох регіонах — Адані, Анкарі, Анталії, Газіантепі, Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Урфі.
Навіть після кількох годин після землетрусу в країні продовжували падати житлові будинки.