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Як поводитися під час землетрусу: українцям дали поради

12 лютого 2023 11:52
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Що робити під час землетрусу - поради
Що робити українцям у випадку землетрусу розповіли у Мінреінтеграції
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

У НАН вважають, що в Україні можуть статися потужні землетруси, адже країна знаходиться в одному сейсмоактивному поясі, що і Туреччина.

Що робити українцям у випадку землетрусу розповіли у Мінреінтеграції.

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"Українські сейсмологи кажуть про можливі підземні поштовхи на території України. Втім, хоч вони й не становитимуть загрози населенню, українцям не завадить запам’ятати декілька правил, як діяти під час такої стихії", — йдеться у повідомленні.

Що робити, якщо землетрус застав у приміщенні

  • Якщо ви перебуваєте на перших поверхах, негайно залиште приміщення. В жодному разі не користуйтеся ліфтами або сходами, якщо проживаєте вище п’ятого поверху.
  • Залишаючись у приміщенні під час землетрусу, уникайте кутових кімнат. Відійдіть від вікон і предметів, які можуть придавити або поранити вас: дзеркал, шаф, тяжких високих меблів.
  • Оберіть найбезпечніші місця кімнати — дверний отвір або куток з несучими стінами. Сядьте прикриваючи голову руками, щоб перечекати стихію.  
  • Якщо є можливість, заховайтеся під міцними столом або ліжком. Це захистить від падіння важких предметів та уламків.  
  • Перебуваючи у приміщенні, дочекайтеся завершення першої серії поштовхів і негайно залиште його. Швидко рушайте у найбільш відкрите місце, віддалившись від будівель і ліній електропередач.

Що робити, якщо землетрус застав в автомобілі

  • Зупиніть автівку на узбіччі дороги якомога далі від високих споруд, шляхопроводів, мостів, ліній електропередач і відкрийте двері.
  • Залишайтеся в машині, допоки не вщухнуть коливання.  
  • Увімкніть радіо і слухайте рекомендації влади щодо подальших дій.

Нагадаємо, в Туреччині стався потужний землетрус. У країні оголошено найвищий рівень тривоги. Підземні поштовхи відчувалися у кількох регіонах — Адані, Анкарі, Анталії, Газіантепі, Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Урфі.

Навіть після кількох годин після землетрусу в країні продовжували падати житлові будинки.

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