Що робити під час землетрусу - поради

Що робити українцям у випадку землетрусу розповіли у Мінреінтеграції

У НАН вважають, що в Україні можуть статися потужні землетруси, адже країна знаходиться в одному сейсмоактивному поясі, що і Туреччина.

Що робити українцям у випадку землетрусу розповіли у Мінреінтеграції.

"Українські сейсмологи кажуть про можливі підземні поштовхи на території України. Втім, хоч вони й не становитимуть загрози населенню, українцям не завадить запам’ятати декілька правил, як діяти під час такої стихії", — йдеться у повідомленні.

Що робити, якщо землетрус застав у приміщенні

Якщо ви перебуваєте на перших поверхах, негайно залиште приміщення. В жодному разі не користуйтеся ліфтами або сходами, якщо проживаєте вище п’ятого поверху.

Залишаючись у приміщенні під час землетрусу, уникайте кутових кімнат. Відійдіть від вікон і предметів, які можуть придавити або поранити вас: дзеркал, шаф, тяжких високих меблів.

Оберіть найбезпечніші місця кімнати — дверний отвір або куток з несучими стінами. Сядьте прикриваючи голову руками, щоб перечекати стихію.

Якщо є можливість, заховайтеся під міцними столом або ліжком. Це захистить від падіння важких предметів та уламків.

Перебуваючи у приміщенні, дочекайтеся завершення першої серії поштовхів і негайно залиште його. Швидко рушайте у найбільш відкрите місце, віддалившись від будівель і ліній електропередач.

Що робити, якщо землетрус застав в автомобілі

Зупиніть автівку на узбіччі дороги якомога далі від високих споруд, шляхопроводів, мостів, ліній електропередач і відкрийте двері.

Залишайтеся в машині, допоки не вщухнуть коливання.

Увімкніть радіо і слухайте рекомендації влади щодо подальших дій.

Нагадаємо, в Туреччині стався потужний землетрус. У країні оголошено найвищий рівень тривоги. Підземні поштовхи відчувалися у кількох регіонах — Адані, Анкарі, Анталії, Газіантепі, Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Урфі.

Навіть після кількох годин після землетрусу в країні продовжували падати житлові будинки.