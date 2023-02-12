Что делать во время землетрясения – советы

Что делать украинцам в случае землетрясения рассказали в Минреинтеграции

В НАН считают, что в Украине могут произойти мощные землетрясения, ведь страна находится в одном сейсмоактивном поясе, что и Турция.

Что делать украинцам в случае землетрясения рассказали в Минреинтеграции

"Украинские сейсмологи говорят о возможных подземных толчках на территории Украины. Впрочем, хотя они и не будут представлять угрозу населению, украинцам не помешает запомнить несколько правил, как действовать во время такой стихии", — говорится в сообщении.

Что делать, если землетрясение застало в помещении

Если вы находитесь на первых этажах, немедленно покиньте помещение. В любом случае не пользуйтесь лифтами или лестницами, если проживаете выше пятого этажа.

Оставаясь в помещении во время землетрясения, избегайте угловых комнат. Отойдите от окон и предметов, которые могут придавить или ранить вас: зеркал, шкафов, тяжелой высокой мебели.

Выберите самые безопасные места комнаты — дверной проем или угол с несущими стенами. Сядьте, прикрывая голову руками, чтобы переждать стихию.

Если есть возможность, спрячьтесь под крепким столом или кроватью. Это предохранит от падения тяжелых предметов и обломков.

Находясь в помещении, дождитесь завершения первой серии толчков и немедленно оставьте его. Быстро отправьтесь в наиболее открытое место, отдалившись от зданий и линий электропередач.

Что делать, если землетрясение застало в автомобиле

Остановите автомобиль на обочине дороги как можно дальше от высоких сооружений, путепроводов, мостов, линий электропередач и откройте двери.

Оставайтесь в машине, пока не утихнут колебания.

Включите радио и слушайте рекомендации по поводу дальнейших действий.

Напомним, в Турции произошло мощное землетрясение. В стране объявлен самый высокий уровень тревоги. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах — Адане, Анкаре, Анталии, Газиантепе, Кайсери, Мерсини, Трабзоне, Урфе.

Даже спустя несколько часов после землетрясения в стране продолжали падать жилые дома.