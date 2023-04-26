Як правильно подорожувати разом з тваринами у поїзді: інструкції від Укрзалізниці

Подорож з твариною залізницею. Фото: unsplash

Пасажири Укрзалізниці придбали більше 10 000 перевізних документів на тварин в застосунку з моменту запуску цієї функції. Залізничний оператор також нагадав, як правильно подорожувати разом з тваринами у поїздах.

Про це йдеться у повідомленні Укрзалізниці.

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Яка вартість квитка для тварин

Вартість квитка на домашнього улюбленця така сама, як і вартість квитка на багаж. В Укрзалізниці зазначають, що документ зручно купувати в застосунку разом з придбанням квитків для себе.

"Якщо ви раптом забули придбати одразу — не хвилюйтесь, із черговим оновленням застосунку ми дали можливість докупити цей перевізний документ до вже придбаного квитка, не звертаючись для цього в касу", — йдеться у повідомленні.

Як правильно подорожувати разом з домашніми улюбленцями

По території України:

візьміть із собою ветеринарний документ;

купіть квиток на улюбленця, тварину до 45 см в холці розмістіть в контейнері-переносці на руках або на місці для ручної поклажі;

великих собак (вище 45 см в холці) можна перевозити тільки за умови викупу всіх місць в купе, в наморднику та з повідком (додатково треба купити також квиток на улюбленця).

Базові правила для виїзду за кордон (Польша, Чехія, Словаччина, Молдова):

обовʼязкова наявність ветеринарного паспорта міжнародного зразка;

треба мати дійсний міжнародний ветеринарний сертифікат про стан здоровʼя тварини, який видає ветеринар Держпродспоживслужби на держкордоні;

дрібних тварин можна перевозити у всіх поїздах без викупу місць;

великі собаки перевозяться у наморднику на жорсткому повідку за умови викупу всіх місць в купе.

Базові правила для виїзду за кордон (Угорщина, Австрія, Румунія):

обовʼязкова наявність ветеринарного паспорта міжнародного зразка;

треба мати дійсний міжнародний ветеринарний сертифікат про стан здоровʼя тварини, який видає ветеринар Держпродспоживслужби на держкордоні;

дрібні кімнатні тварини можуть подорожувати з власниками в контейнері-переносці (треба купувати тварині окремий квиток);

великих тварин або тварин без контейнера-переноски можна перевозити тільки в наморднику та на жорсткому повідку за умови викупу всіх місць в купе (купувати тварині окремий квиток при цьому все одно потрібно).

Які ще можуть бути вимоги

Крім цього, як зазначають у компанії, в залежності від країни для вʼїзду з України з твариною ще можуть вимагатись наявність мікрочипа в тварини, діюча вакцинація від сказу, актуальний результат серологічного тесту для визначення антитіл до збудника сказу, документ, що тварина не представляє племінної цінності, сертифікат відповідності контейнера для тварини стандартам IATA, свідоцтво ВЕТ-1 та інші документи. Їх перелік можна подивитись за посиланням.

"Ми рекомендуємо пасажирам при плануванні поїздок з тваринами за кордон звернутись напряму до Держпродспоживслужби за уточненнями та повним переліком актуальних документів, необхідних для вʼїзду з України в бажану країну та повернення додому. Подорожі ж з тваринами по території України ми намагаємось спростити максимально для комфорту наших пасажирів і їх домашніх улюбленців", — додали в Укрзалізниці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща змінила перелік документів, які необхідні для ввезення домашніх тварин з України. Відтепер для українців діятимуть загальні умови ввезення тварин, які чинні на території ЄС.