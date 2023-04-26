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Как правильно путешествовать вместе с животными в поезде: инструкции от Укрзализныци

26 апреля 2023 14:12
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Как правильно путешествовать вместе с животными в поезде: инструкции от Укрзализныци
Путешествие с животным железной дорогой. Фото: unsplash
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Пассажиры Укрзализныци приобрели более 10 000 перевозочных документов на животных в приложении с момента запуска этой функции. Железнодорожный оператор также напомнил, как правильно путешествовать вместе с животными в поездах.

Об этом говорится в сообщении Укрзализныци.

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Какая стоимость билета для животных

Стоимость билета на домашнего любимца такая же, как и стоимость билета на багаж. В Укрзализныце отмечают, что документ удобно покупать в приложении вместе с приобретением билетов для себя.

"Если вы вдруг забыли приобрести сразу — не беспокойтесь, с очередным обновлением приложения мы дали возможность докупить этот перевозочный документ до уже приобретенного билета, не обращаясь для этого в кассу", — говорится в сообщении.

Как правильно путешествовать вместе с домашними питомцами

По территории Украины:

  • возьмите с собой ветеринарный документ;
  • купите билет на любимца, животное до 45 см в холке разместите в контейнере-переноске на руках или на месте для ручной клади;
  • больших собак (выше 45 см в холке) можно перевозить только при условии выкупа всех мест в купе, в наморднике и с поводком (дополнительно нужно купить билет на любимца).

Базовые правила для выезда за границу (Польша, Чехия, Словакия, Молдова):

  • обязательно наличие ветеринарного паспорта международного образца;
  • нужно иметь действительный международный ветеринарный сертификат о состоянии здоровья животного, который выдает ветеринар Госпродпотребслужбы на госгранице;
  • мелких животных можно перевозить во всех поездах без выкупа мест;
  • большие собаки перевозятся в наморднике на жестком поводке при условии выкупа всех мест в купе.

Базовые правила для выезда за границу (Венгрия, Австрия, Румыния):

  • обязательно наличие ветеринарного паспорта международного образца;
  • нужно иметь действительный международный ветеринарный сертификат о состоянии здоровья животного, который выдает ветеринар Госпродпотребслужбы на госгранице;
  • мелкие комнатные животные могут путешествовать с владельцами в контейнере-переноске (надо покупать животному отдельный билет);
  • крупных животных или животных без контейнера-переноски можно перевозить только в наморднике и на жестком поводке при условии выкупа всех мест в купе (приобретать животному отдельный билет при этом все равно нужно).

Какие еще могут быть требования

Кроме этого, как отмечают в компании, в зависимости от страны для въезда из Украины с животным еще могут требоваться наличие микрочипа у животного, действующая вакцинация от бешенства, актуальный результат серологического теста для определения антител к возбудителю бешенства, документ, что животное не представляет племенной ценности, сертификат соответствия контейнера для животных стандартам IATA, свидетельство ВЕТ-1 и другие документы. Их перечень можно посмотреть по ссылке.

"Мы рекомендуем пассажирам при планировании поездок с животными за границу обратиться в Госпродпотребслужбу за уточнениями и полным перечнем актуальных документов, необходимых для въезда из Украины в желаемую страну и возвращения домой. Путешествия же с животными по территории Украины мы стараемся упростить максимально для комфорта наших пассажиров и их домашних любимцев", — добавили в Укрзализныце.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша изменила перечень документов, необходимых для ввоза домашних животных из Украины. Теперь для украинцев будут действовать общие условия ввоза животных, действующих на территории ЕС.

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