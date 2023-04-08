Історія російських депортацій

Історія депортацій росією та Радянським Союзом. Картина "Поїзд смерті". Художник Рустем Емінов

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Міжнародний кримінальний суд у березні нарешті визнав депортацію українських дітей до росії воєнним злочином. Однак понести відповідальність за примусові переселення окремих людей та цілих народів росія мала б вже давно. Адже Радянська росія має величезну історію депортацій, методи якої успадкувала й сучасна росія.

Хронологію російських депортацій описує у своїй статті історик Австралійського католицького університету Даріус фон Гуттнер Споржинський. Оригінал опубліковано на the Conversation, переклад підготували Новини.LIVE.

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Про довгу історію використання росією депортації як зброї

17 березня Міжнародний кримінальний суд назвав депортацію українських дітей росією воєнним злочином, за який несе відповідальність президент володимир путін.

За деякими даними, з моменту вторгнення в Україну в лютому 2022 року до росії було вивезено понад 6 000 дітей. Комісія ООН з розслідування ситуації в Україні опублікувала докази "незаконного переміщення сотень українських дітей до росії".

Нещодавній звіт Єльської школи громадського здоров'я наводить докази організованої спроби перевиховання викрадених українських дітей, яких утримують у місцях, що простягаються від окупованого росією Криму до Сибіру.

Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

путін є першим російським лідером, на якого видано ордер на арешт за депортацію громадян іншої країни, але витоки використання депортації як зброї глибоко вкорінені в російській історії.

За століття до російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року вигнання окремих осіб або навіть цілих народів використовувалося як цілеспрямований інструмент війни.

Інструмент політики

Депортація як політичний інструмент вперше з'явилася під час стрімкої експансії росії у другій половині XVI століття.

У 1547 році великий князь Московії Іван Грозний оголосив себе царем всієї Русі. Він претендував на керівництво не лише Москвою та її територіями, але й усіма землями давньої Київської Русі. "росія" замінила "Московію" в назві нового царства.

Стратегія експансії Московії була спрямована на Велике князівство Литовське на заході, а також на завоювання Сибіру, тоді ще величезного окремого регіону на сході. Між 1550 і 1700 роками царство розширювалося на 35 000 квадратних кілометрів на рік.

У 1569 році Литва приєдналася до Польщі, утворивши Річ Посполиту. Річ Посполита, у якій влада була розділена між королем і парламентом, на початку 1600-х років стала однією з найбільших країн Європи, що охоплювала майже мільйон квадратних кілометрів.

Експансія Московії на захід за рахунок Литви з початку 1500-х років наштовхнулася на опір. Раніше литовські правителі об'єднали "всю Русь" (включно з територією сучасної України) в межах своєї багатоетнічної та багатоконфесійної монархії.

Під впливом православної релігії та мови Київської Русі литовська династія не хотіла втрачати контроль над розлогими територіями, що межували з Московією. Союз з Польщею був, можливо, однією зі стратегій захисту від зазіхань росії.

На початку XVII століття війни між росією та Польщею-Литвою призвели до депортації солдатів, серед яких був і Адам Каменський (приблизно 1635 – 1676). Каменський був затриманий у 1666 році і депортований до Якутська, поселення, побудованого на суцільній вічній мерзлоті, приблизно за 450 км на південь від Полярного кола.

Між 1760-ми та 1795 роками конфлікт між росією та Польщею-Литвою вступив у гостру фазу. Його кінцевим результатом став кінець незалежності Речі Посполитої.

У 1767 році російський посол Микола Рєпін наказав викрасти і депортувати до Калуги групу польсько-литовських парламентарів, які виступали проти ініційованого росією законодавства.

Між 1771 та 1795 роками понад 50 000 громадян Польщі-Литви були депортовані в різні місця Російської імперії. Серед них було близько 20 000 тих, хто підтримував або служив у польсько-литовській армії під проводом Тадеуша Костюшка.

Повстання Костюшка з березня по листопад 1794 року мало на меті запобігти поділу території Речі Посполитої між росією, Пруссією та Австрією. У жовтні 1794 року росіяни депортували Костюшка до Санкт-Петербурга.

У січні 1795 року російські військові вивезли з Варшави короля Станіслава Августа, останнього монарха Речі Посполитої. Він помер у Санкт-Петербурзі в 1798 році.

XX століття

Колишні піддані Речі Посполитої знову повставали проти росії у 1830 та 1863 роках. Після придушення повстання 1830 року близько 30 000 його учасників було депортовано до росії. Ще 27 000 солдатів були примушені до обов'язкової військової служби в російській армії.

Російські солдати захоплюють польских дітей в Варшаві, 1831 рік. Джерело: Wikimedia commons

23 березня 1831 року імператор Ніколай І наказав депортувати дітей польсько-литовських військовослужбовців до росії для вступу до спеціальних підрозділів імперської армії.

Після 1863 року росія депортувала щонайменше 25 000 тих, хто боровся за незалежність Речі Посполитої. Більшість з них були депортовані до Тобольська, Іркутська, Акатуя і Тунки, глибокої сибірської глибинки. Більшість ніколи не повернулися додому.

У XX столітті Радянська росія проводила депортацію й проти власного народу. Заможні селяни, відомі як куркулі, були затавровані як "класові вороги", а етнічні корейці, німці і татари також стали мішенню для депортації. Ці депортації були описані державою як "переміщення населення", коли влада депортувала "антирадянських" "ворогів народу" для очищення певних територій.

Депортація кримських татар у 1960-ті роки. Фото: Wikimedia commons

Під час Другої світової війни 366 000 німців Поволжя, які на той час проживали в росії, були депортовані до Сибіру.

Вторгнення Радянської росії до Польщі у 1939 році призвело до депортації понад мільйона людей. Близько 350 000 загинули.

Усе татарське населення Криму, що налічувало близько 200 000 осіб, було депортовано і переселено переважно до Узбекистану, де значна його частина загинула.

У 2015 році Україна визнала цю депортацію кримських татар геноцидом і відзначила 18 травня як день пам'яті.

18 травня день пам'яті жертв депортації. Фото: УНІАН

За оцінками експертів, у 1940–1953 роках з Латвії, Литви та Естонії було депортовано понад 200 000 осіб — 10% усього дорослого населення.

Також за оцінками, між 1936 і 1952 роками щонайменше три мільйони людей були депортовані із західних територій Радянської росії і вивезені за тисячі кілометрів до Сибіру і Центральної Азії.

У 2023 році світ стає свідком того, як росія знову використовує депортацію як зброю. Чи знайдуть колись діти, вивезені з України, дорогу додому?

Даріус фон Гуттнер Споржинський, історик, Австралійський католицький університет