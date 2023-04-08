История российских депортаций

История депортаций россией и Советским Союзом. Картина "Поезд смерти". Художник Рустем Эминов

Мария Кагал Редактор международного отдела

Международный уголовный суд в марте наконец-то признал депортацию украинских детей в россию военным преступлением. Однако понести ответственность за принудительные переселения отдельных людей и целых народов россия должна была бы уже давно. Ведь Советская россия имеет огромную историю депортаций, методы которой унаследовала и современная россия.

Хронологию российских депортаций описывает в своей статье историк Австралийского католического университета Дариус фон Гуттнер Споржинский. Оригинал опубликован на the Conversation, перевод подготовили Новини.LIVE.

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О долгой истории использования россией депортации как оружия

17 марта Международный уголовный суд назвал депортацию украинских детей россией военным преступлением, за которое несет ответственность президент владимир путин.

По некоторым данным, с момента вторжения в Украину в феврале 2022 года в россию было вывезено более 6000 детей. Комиссия ООН по расследованию ситуации в Украине опубликовала доказательства "незаконного перемещения сотен украинских детей в россию".

Недавний отчет Йельской школы общественного здоровья приводит доказательства организованной попытки перевоспитания похищенных украинских детей, которые содержатся в местах, простирающихся от оккупированного россией Крыма в Сибирь.

Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

путин является первым российским лидером, на которого выдан ордер на арест за депортацию граждан другой страны, но истоки использования депортации как оружия глубоко укоренены в российской истории.

За столетие до российского вторжения в Украину в феврале 2022 изгнание отдельных лиц или даже целых народов использовалось как целенаправленный инструмент войны.

Инструмент политики

Депортация как политический инструмент впервые появилась во время стремительной экспансии россии во второй половине XVI века.

В 1547 году великий князь Московии Иван Грозный объявил себя царем всея Руси. Он претендовал на руководство не только Москвой и ее территориями, но и всеми землями древней Киевской Руси. "россия" заменила "Московию" в названии нового царства.

Стратегия экспансии Московии была ориентирована на Великое княжество Литовское на западе, также на завоевание Сибири, тогда еще большого отдельного региона на востоке. Между 1550 и 1700 годами царство расширялось на 35 000 квадратных километров в год.

В 1569 году Литва присоединилась к Польше, образовав Речь Посполитую. Речь Посполитая, в которой власть была разделена между королем и парламентом, в начале 1600-х годов стала одной из самых больших стран Европы, охватывавшей почти миллион квадратных километров.

Экспансия Московии к западу за счет Литвы с начала 1500-х годов натолкнулась на сопротивление. Ранее литовские правители объединили "всю Русь" (включая территорию современной Украины) в пределах своей многоэтнической и многоконфессиональной монархии.

Под влиянием православной религии и языка Киевской Руси литовская династия не хотела терять контроль над обширными территориями, граничащими с Московией. Союз с Польшей был, возможно, одной из стратегий защиты от посягательств россии.

В начале XVII века войны между россией и Польшей-Литвой привели к депортации солдат, среди которых был и Адам Каменский (примерно 1635 – 1676). Каменский был задержан в 1666 году и депортирован в Якутск, поселение, построенное на сплошной вечной мерзлоте, примерно в 450 км к югу от Полярного круга.

Между 1760 и 1795 годами конфликт между россией и Польшей-Литвой вступил в острую фазу. Его конечным результатом стал конец независимости Речи Посполитой.

В 1767 году русский посол Николай Репин приказал похитить и депортировать в Калугу группу польско-литовских парламентариев, выступавших против инициированного россией законодательства.

Между 1771 и 1795 годами более 50 000 граждан Польши-Литвы были депортированы в разные места Российской империи. Среди них было около 20 000 поддерживавших или служивших в польско-литовской армии под руководством Тадеуша Костюшко.

Восстание Костюшко с марта по ноябрь 1794 года имело целью предотвратить разделение территории Речи Посполитой между россией, Пруссией и Австрией. В октябре 1794 года русские депортировали Костюшко в Санкт-Петербург.

В январе 1795 г. русские военные вывезли из Варшавы короля Станислава Августа, последнего монарха Речи Посполитой. Он скончался в Санкт-Петербурге в 1798 году.

XX век

Бывшие подданные Речи Посполитой вновь восстали против россии в 1830 и 1863 годах. После подавления восстания 1830 г. около 30 000 его участников было депортировано в россию. Еще 27 000 солдат были принуждены к обязательной военной службе в русской армии.

Русские солдаты захватывают польских детей в Варшаве, 1831 год. Источник: Wikimedia commons

23 марта 1831 года император Николай I приказал депортировать детей польско-литовских военнослужащих в россию для вступления в специальные подразделения имперской армии.

После 1863 года россия депортировала не менее 25 000 тех, кто боролся за независимость Речи Посполитой. Большинство из них были депортированы в Тобольск, Иркутск, Акатую и Тунку, глубокую сибирскую глубинку. Большинство никогда не вернулись домой.

В XX веке Советская россия проводила депортацию и против собственного народа. Состоятельные крестьяне, известные как кулаки, были заклеймены как "классовые враги", а этнические корейцы, немцы и татары также стали мишенью для депортации. Эти депортации были описаны государством как "перемещение населения", когда власти депортировали "антисоветских" "врагов народа" для очищения определенных территорий.

Депортация кымских татар в 1960-е годы. Фото: Wikimedia commons

Во время Второй мировой войны 366 000 немцев Поволжья, проживавших в то время в россии, были депортированы в Сибирь.

Вторжение Советской россии в Польшу в 1939 году привело к депортации более миллиона человек. Около 350 тысяч погибли.

Все татарское население Крыма, насчитывавшее около 200 000 человек, было депортировано и переселено преимущественно в Узбекистан, где значительная его часть погибла.

В 2015 году Украина признала депортацию крымских татар геноцидом и отметила 18 мая как день памяти.

18 мая день памяти жертв депортации. Фото: УНИАН

По оценкам экспертов, в 1940-1953 годах из Латвии, Литвы и Эстонии было депортировано более 200 000 человек — 10% всего взрослого населения.

Также по оценкам, между 1936 и 1952 годами, по меньшей мере, три миллиона человек были депортированы с западных территорий Советской россии и вывезены за тысячи километров в Сибирь и Центральную Азию.

В 2023 году мир становится свидетелем того, как россия снова использует депортацию как оружие. Найдут ли когда-нибудь дети, вывезенные из Украины, дорогу домой?

Дариус фон Гуттнер Споржинский, историк, Австралийский католический университет