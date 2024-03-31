Як російська православна церква мотивує парафіян вбивати українців на війні — пояснення ISW

Головний храм Збройних сил Росії. Фото: росЗМІ

Російська православна церква Московського патріархату (РПЦ МП) жорстко контролюється Кремлем та є вагомим інструментом пропаганди. Підтвердженням цього є Всесвітній російський народний собор у Москві, який тривав з 27 по 28 березня, де схвалили ідеологічний і політичний документ, який об'єднав кілька кремлівських ідеологічних пропагандистських тез.

Про це йдеться у спеціальному звіті ISW, опублікованому 30 березня.

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Глава РПЦ МП Патріарх Кирило, який, ймовірно, й сам є колишнім офіцером радянського Комітету державної безпеки (КДБ) і відомим прихильником президента Росії Володимира Путіна, головував на з'їзді Всесвітнього російського народного собору, який схвалив цей документ, і саме він, на думку аналітиків ISW, був координатором проповіді, яка мала йти чітко за вказівками Кремля.

Йдеться про документ "Настоящее и будущее"русского мира" де Кирило звертається до російських законодавчих і виконавчих органів влади з конкретними закликами внести зміни до російських програмних документів і законів. Ці заклики, ймовірно, є або спробою соціалізувати бажану політику Кремля серед росіян до її реалізації, або перевіркою реакції громадськості на політику, яку наразі розглядають кремлівські чиновники.

Путін та його прибічники досі намагаються розробити ідеологію "правильного" мислення росіян про війну в Україні та загрози з боку Заходу. Нещодавній теракт в Москві та наближення релігійних свят, на думку аналітиків ISW, — ідеальний час для втілення таких задумів.

"РПЦ МП випустила документ через тиждень після теракту в "Крокус Сіті Холі" і приблизно за місяць до початку православного Великоднього Страсного тижня, і, ймовірно, має на меті скористатися підвищеним занепокоєнням після теракту і збільшенням кількості прихильників російського православ'я, щоб заручитися підтримкою своєї бажаної ультранаціоналістичної політики та ідеологічного бачення", — йдеться у звіті.

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РПЦ МП назвала війну в Україні "священною", яка нібито вирішує питання існування російської нації та цивілізації загалом, а також є захистом "Святої Русі".

"РПЦ МП назвала "спеціальну військову операцію" Путіна "священною війною" і новим етапом боротьби російського народу за "національне визволення... на південному заході Росії", маючи на увазі східну і південно-східну Україну. РПЦ МП стверджувала, що російський народ захищає своє життя, свободу і державність, свою цивілізаційну, релігійну, національну і культурну ідентичність і своє право жити в межах єдиної російської держави, ведучи загарбницьку війну Путіна в Україні", — пояснили в ISW.

Аналітики ISW припускають, що священна війна може бути прив'язана до Другої світової війни, оскільки Кремль регулярно спекулює на цій темі та пропагандує об'єднання народів в "російську націю".

"Путін та інші кремлівські чиновники послідовно посилалися на подібні заяви про "російський народ" і "русский мир" ще до повномасштабного російського вторгнення в Україну як на засіб виправдання російської агресії проти України, підриваючи при цьому суверенітет і територіальну цілісність України та заперечуючи існування української етнічної ідентичності", — зазначили у звіті.

Церква, яка вчить ненависті

Дісталося не лише Україні, а й мігрантам, які проживають в Росії. На думку Кремля та Патріарха Кирила, мігранти, які не розмовляють російською мовою, не розуміють російської історії та культури і не можуть інтегруватися в російське суспільство, "деформують" єдиний правовий, культурний та мовний простір Росії.

Нагадаємо, мігранти з Таджикистану в Росії налякані, що після теракту в торговому центрі "Крокус" їх масово почнуть відправляти на війну в Україну або ж депортують.

Тим часом Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики закінчив розгляд правок і направив до Верховної Ради на голосування законопроєкт про заборону російських релігійних організацій в Україні.