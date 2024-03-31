Как русская православная церковь мотивирует прихожан убивать украинцев на войне — объяснение ISW

Главный храм Вооруженных сил России. Фото: росСМИ

Русская православная церковь Московского патриархата (РПЦ МП) жестко контролируется Кремлем и является важным инструментом пропаганды. Подтверждением тому является Всемирный русский народный собор в Москве, продолжавшийся с 27 по 28 марта, где одобрили идеологический и политический документ, объединивший несколько кремлевских идеологических пропагандистских тезисов.

Об этом говорится в специальном отчете ISW, опубликованном 30 марта.

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Глава РПЦ МП Патриарх Кирилл, вероятно, и сам являющийся бывшим офицером советского Комитета государственной безопасности (КГБ) и известным сторонником президента России Владимира Путина, председательствовал на съезде Всемирного русского народного собора, одобрившего этот документ, и именно он, по мнению аналитиков ISW, являлся координатором проповеди, которая должна была идти четко по указаниям Кремля.

Речь идет о документе "Настоящее и будущее" "русского мира", где Кирилл обращается к российским законодательным и исполнительным органам власти с конкретными призывами внести изменения в российские программные документы и законы. Эти призывы, вероятно, являются или попыткой социализировать желаемую политику Кремля среди россиян к ее реализации, или проверкой реакции общественности на политику, рассматриваемую сейчас кремлевскими чиновниками.

Путин и его сторонники по-прежнему пытаются разработать идеологию "правильного" мышления россиян о войне в Украине и угрозах со стороны Запада. Недавний теракт в Москве и приближение религиозных праздников, по мнению аналитиков ISW, — идеальное время для воплощения подобных замыслов.

"РПЦ МП выпустила документ через неделю после теракта в "Крокус Сити Холи" и примерно за месяц до начала православной Пасхальной Страстной недели, и, вероятно, преследует цель воспользоваться повышенной обеспокоенностью после теракта и увеличением числа сторонников российского православия, чтобы заручиться поддержкой своей желаемой ультранационалистической политики и идеологического видения", — говорится в отчете.

Прихожан будут зомбировать о нацистах в Украине

РПЦ МП назвала войну в Украине "священной", которая якобы решает вопрос существования русской нации и цивилизации в целом, а также является защитой "Святой Руси".

"РПЦ МП назвала "специальную военную операцию" Путина "священной войной" и новым этапом борьбы русского народа за "национальное освобождение... на юго-западе России", имея в виду восточную и юго-восточную Украину. РПЦ МП утверждала, что русский народ защищает свою жизнь, свободу и государственность, свою цивилизационную, религиозную, национальную и культурную идентичность и свое право жить в пределах единого российского государства, ведя захватническую войну Путина в Украине", — пояснили в ISW.

Аналитики ISW предполагают, что священная война может быть привязана ко Второй мировой войне, поскольку Кремль регулярно спекулирует на этой теме и пропагандирует объединение народов в "русскую нацию".

"Путин и другие кремлевские чиновники последовательно ссылались на подобные заявления о "русском народе" и "русском мире" еще до полномасштабного российского вторжения в Украину как на средство оправдания российской агрессии против Украины, подрывая при этом суверенитет и территориальную целостность Украины и отрицая существование украинской идентичности", — отметили в отчете.

Церковь, которая учит ненависти

Досталось не только Украине, но и мигрантам, проживающим в России. По мнению Кремля и Патриарха Кирилла, мигранты, которые не говорят на русском языке, не понимают русской истории и культуры и не могут интегрироваться в российское общество, "деформируют" единое правовое, культурное и языковое пространство России.

Напомним, мигранты из Таджикистана в России напуганы, что после теракта в торговом центре "Крокус" их массово начнут отправлять на войну в Украину или же депортируют.

Тем временем Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики закончил рассмотрение правок и направил в Верховную Раду на голосование законопроект о запрете российских религиозных организаций в Украине.