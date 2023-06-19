Як виявити маніпулятора у стосунках – п'ять видимих ознак

Маніпулятор у стосунках, який бере кохану людину під власний контроль. Фото: Freepik

Маніпуляція у відносинах — це одна з найпоширеніших та найпопулярніших проблем у парі, яка досить часто призводить до конфліктів. Тому варто знати, як виявити маніпулятора у стосунках та як запобігти тому, щоб вами не могли маніпулювати.

Про це повідомляє психолог на ім’я Ірина Кулік на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Емоційний тиск

Зазвичай справжні маніпулятори намагаються давити на емоції людини, щоб взяти їх під свій контроль. Вони можуть намагатися викликати в людини протилежної статі відчуття провини, страху або образи, щоб досягти того, чого вони хочуть.

Зміна правил у стосунках

Люди, які маніпулюють у стосунках, намагаються змінювати правила на власні, щоб збити з мети та контролювати ситуацію.

Серйозний конфлікт між закоханими людьми. Фото: Freepik

Навмисне спотворення інформації

Зазвичай маніпулятори викривляють деякі факти або події, щоб збільшити свою важливість або послабити опонента.

Контроль людини протилежної статі

Справжні маніпулятори досить часто намагаються взяти кохану людину під свій контроль. Таким чином вони прагнуть обмежити свободу дій або відокремити кохану людину від спілкування з іншими людьми.

Застосування певних технологій

Маніпулятори можуть намагатися підірвати віру коханої людини у своє сприйняття реальності. Таким чином, вони змушують сумніватися у власній пам’яті та переконаннях. Також вони можуть давити на слабкі місця, щоб досягти власних цілей.

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