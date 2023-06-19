Как выявить манипулятора в отношениях – пять видимых признаков

Манипулятор в отношениях, который берет любимого человека под свой контроль. Фото: Freepik

Манипуляция в отношениях — это одна из самых распространенных и самых популярных проблем в паре, которая часто приводит к конфликтам. Поэтому следует знать, как выявить манипулятора в отношениях и как предотвратить то, чтобы вами не могли манипулировать.

Об этом сообщает психолог по имени Ирина Кулик на своей странице в социальной сети Instagram.

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Эмоциональное давление

Обычно настоящие манипуляторы пытаются давить на эмоции человека, чтобы взять их под свой контроль. Они могут пытаться вызвать у человека противоположного пола чувство вины, страха или обиды, чтобы добиться того, чего они хотят.

Смена правил в отношениях

Люди, которые манипулируют в отношениях, пытаются изменять правила на собственные, чтобы сбить с цели и контролировать ситуацию.

Серьезный конфликт между влюбленными людьми. Фото: Freepik

Умышленное искажение информации

Обычно манипуляторы искажают некоторые факты или события, чтобы увеличить свою значимость или ослабить оппонента.

Контроль человека противоположного пола

Настоящие манипуляторы часто пытаются взять любимого человека под свой контроль. Таким образом, они стремятся ограничить свободу действий или отделить любимого человека от общения с другими людьми.

Применение определенных технологий

Манипуляторы могут пробовать подорвать веру любимого человека в свое восприятие действительности. Таким образом, они заставляют сомневаться в собственной памяти и убеждениях. Также они могут давить на слабые места, чтобы достичь своих целей.

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