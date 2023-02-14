Донька через TikTok розповіла про книгу свого батька і вона стала бестселером

Як TikTok допоміг чоловіку зробити з нікому не відомої книги бестселер
Адвокат Ллойд Деверо Річардс протягом 14 років писав власну книгу, однак вона не мала популярності серед читачів. Втім, 16-секундне відео його доньки повністю змінило його життя, адже книга стала бестселером.
Про це пише видання BBC.
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Деталі
Минулого тижня, донька штатного адвоката Ллойда Деверо Річардса опублікувала коротеньке відео у соцмережі TikTok, у якому показала власного батька, який протягом 14 років писав книгу, втім та не мала успіху серед читачів.
@stonemaidens
It’s a beautifully written thriller on Amazon 🥹❤️ #stonemaidens #booktok #authorsoftiktok #thrillerbooks #books♬ original sound - e
Вона написала, що хотіла б, аби батькова книга "Кам'яні діви" хоч трішки продалася. І як результат вірусний ролик набрав понад 40 мільйонів переглядів, а книга увійшла до бестселерів у списку Amazon.
Відомо, що книга "Кам’яні діви" розповідає історію судового антрополога ФБР, який розслідує справу серійного вбивці, який душить жінок і кидає їхні тіла в ущелини на півдні Індіани.
Нагадаємо, раніше ми писали, що платформа для онлайн відеотрансляцій Twitch заблокувала серіал, який створив штучний інтелект.
Також, нещодавно штучний інтелект перетворив Надю Дорофєєву, Тіну Кароль, Джамалу та інших українських знаменитостей в мультяшних дітей.
Ми розповідали, що штучний інтелект може створювати музику із текстових описів.