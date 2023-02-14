Донька через TikTok розповіла про книгу свого батька і вона стала бестселером

Адвокат 14 років писав власну книгу

Адвокат Ллойд Деверо Річардс протягом 14 років писав власну книгу, однак вона не мала популярності серед читачів. Втім, 16-секундне відео його доньки повністю змінило його життя, адже книга стала бестселером.

Про це пише видання BBC.

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Минулого тижня, донька штатного адвоката Ллойда Деверо Річардса опублікувала коротеньке відео у соцмережі TikTok, у якому показала власного батька, який протягом 14 років писав книгу, втім та не мала успіху серед читачів.

Вона написала, що хотіла б, аби батькова книга "Кам'яні діви" хоч трішки продалася. І як результат вірусний ролик набрав понад 40 мільйонів переглядів, а книга увійшла до бестселерів у списку Amazon.

Відомо, що книга "Кам’яні діви" розповідає історію судового антрополога ФБР, який розслідує справу серійного вбивці, який душить жінок і кидає їхні тіла в ущелини на півдні Індіани.

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