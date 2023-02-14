Дочь через TikTok рассказала о книге своего отца и она стала бестселлером

Как TikTok помог мужчине сделать из никому не известной книги бестселлер
Адвокат Ллойд Деверо Ричардс на протяжении 14 лет писал собственную книгу, но она не пользовалась популярностью среди читателей. Впрочем, 16-секундное видео его дочери полностью изменило его жизнь, ведь книга стала бестселлером.
Об этом пишет издание BBC.
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На прошлой неделе дочь штатного адвоката Ллойда Деверо Ричардса опубликовала короткое видео в соцсети TikTok, в котором показала собственного отца, который в течение 14 лет писал книгу, но не имел успеха среди читателей.
@stonemaidens
It's a beautifully written thriller on Amazon 🥹❤️ #stonemaidens #booktok #authorsoftiktok #thrillerbooks #books♬ original sound - e
Она написала, что хотела бы, чтобы отцовская книга "Каменные девы" хоть немного продалась. И в результате вирусный ролик набрал более 40 миллионов просмотров, а книга вошла в бестселлеры в списке Amazon.
Известно, что книга "Каменные девы" рассказывает историю судебного антрополога ФБР, который расследует дело серийного убийцы, душащего женщин и бросающего их тела в ущелья на юге Индианы.
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