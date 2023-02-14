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Как TikTok помог мужчине сделать из никому не известной книги бестселлер

14 февраля 2023 12:30
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Дочь через TikTok рассказала о книге своего отца и она стала бестселлером
Адвокат 14 лет писал собственную книгу
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Адвокат Ллойд Деверо Ричардс на протяжении 14 лет писал собственную книгу, но она не пользовалась популярностью среди читателей. Впрочем, 16-секундное видео его дочери полностью изменило его жизнь, ведь книга стала бестселлером.

Об этом пишет издание BBC.

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Подробности

На прошлой неделе дочь штатного адвоката Ллойда Деверо Ричардса опубликовала короткое видео в соцсети TikTok, в котором показала собственного отца, который в течение 14 лет писал книгу, но не имел успеха среди читателей.

@stonemaidens

It's a beautifully written thriller on Amazon 🥹❤️ #stonemaidens #booktok #authorsoftiktok #thrillerbooks #books

♬ original sound - e

Она написала, что хотела бы, чтобы отцовская книга "Каменные девы" хоть немного продалась. И в результате вирусный ролик набрал более 40 миллионов просмотров, а книга вошла в бестселлеры в списке Amazon.

Известно, что книга "Каменные девы" рассказывает историю судебного антрополога ФБР, который расследует дело серийного убийцы, душащего женщин и бросающего их тела в ущелья на юге Индианы.

Напомним, ранее мы писали, что платформа для онлайн видеотрансляций Twitch заблокировала создавший искусственный интеллект сериал.

Также недавно искусственный интеллект превратил Надю Дорофееву, Тину Кароль, Джамалу и других украинских знаменитостей в мультяшных детей.

Мы рассказывали, что искусственный интеллект может создавать музыку по текстовым описаниям.

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