Дочь через TikTok рассказала о книге своего отца и она стала бестселлером

Адвокат 14 лет писал собственную книгу

Адвокат Ллойд Деверо Ричардс на протяжении 14 лет писал собственную книгу, но она не пользовалась популярностью среди читателей. Впрочем, 16-секундное видео его дочери полностью изменило его жизнь, ведь книга стала бестселлером.

Об этом пишет издание BBC.

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На прошлой неделе дочь штатного адвоката Ллойда Деверо Ричардса опубликовала короткое видео в соцсети TikTok, в котором показала собственного отца, который в течение 14 лет писал книгу, но не имел успеха среди читателей.

Она написала, что хотела бы, чтобы отцовская книга "Каменные девы" хоть немного продалась. И в результате вирусный ролик набрал более 40 миллионов просмотров, а книга вошла в бестселлеры в списке Amazon.

Известно, что книга "Каменные девы" рассказывает историю судебного антрополога ФБР, который расследует дело серийного убийцы, душащего женщин и бросающего их тела в ущелья на юге Индианы.

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