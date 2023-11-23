Як українці ставляться до внутрішньо переміщених осіб — опитування

Біженці на вулиці у Львові. Фото: УНІАН/Кравс Євгеній

Російська агресія змусила багатьох людей покинути свої домівки й шукати прихистку в безпечніших областях країни. Завдяки опитуванню "Реінтеграція та соціальна згуртованість" відомо, як українці ставляться до внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє Укрінформ.

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Як українці ставляться до ВПО та тих, хто виїхав за кордон

Опитування свідчить, що більшість українців ставляться до ВПО позитивно, так:

позитивно і дуже позитивно — 67%,

нейтрально — 28%,

скоріш негативно — 3%,

дуже негативно — 1%,

важко відповісти — 2 %.

До українців, що виїхали за кордон від початку повномасштабного вторгнення, ставляться нейтрально 50% респондентів, скоріш позитивно і дуже позитивно — 34%, скоріш негативно і дуже негативно — 14%.

Що українці думають про осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях

Практично аналогічне ставлення в українців до людей, що опинилися в окупації з лютого 2022 року й досі там живуть. Так, ставляться нейтрально — 47% опитаних, швидше позитивно і дуже позитивно — 37%, швидше негативно і дуже негативно — 14%.

Однак більшість респондентів негативно ставляться до тих українців, які проживають в окупації з 2014 року. Так, згідно з опитуванням:

швидше негативно — 18%,

дуже негативно — 8%,

нейтрально — 49%,

скоріш позитивно — 17%,

дуже позитивно — 6%.

Хто взяв участь в опитуванні

"Як бачимо, внутрішньо переміщені особи, які виїхали через війну і живуть в іншому регіоні України, — це єдина категорія серед усіх інших українців, до яких переважає позитивне ставлення, а не просто нейтральне. До усіх інших категорій переважає радше нейтральне ставлення. А найгірше ставляться до тих українців, які опинилися на окупованій території з 2014 року і досі там проживають", — розповіла наукова директорка Школи політичної аналітики НаУКМА Анна Осипчук.

Опитування охоплювало населення України віком від 18 років і старше, за винятком тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також місць без українського мобільного зв'язку на момент опитування. Опитано 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,2%.

Нагадаємо, що відомі також результати опитування щодо того, скільки українців вважають реальним вступ до ЄС за два роки.