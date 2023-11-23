Як українці ставляться до внутрішньо переміщених осіб — опитування
Російська агресія змусила багатьох людей покинути свої домівки й шукати прихистку в безпечніших областях країни. Завдяки опитуванню "Реінтеграція та соціальна згуртованість" відомо, як українці ставляться до внутрішньо переміщених осіб.
Про це повідомляє Укрінформ.
Як українці ставляться до ВПО та тих, хто виїхав за кордон
Опитування свідчить, що більшість українців ставляться до ВПО позитивно, так:
- позитивно і дуже позитивно — 67%,
- нейтрально — 28%,
- скоріш негативно — 3%,
- дуже негативно — 1%,
- важко відповісти — 2 %.
До українців, що виїхали за кордон від початку повномасштабного вторгнення, ставляться нейтрально 50% респондентів, скоріш позитивно і дуже позитивно — 34%, скоріш негативно і дуже негативно — 14%.
Що українці думають про осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях
Практично аналогічне ставлення в українців до людей, що опинилися в окупації з лютого 2022 року й досі там живуть. Так, ставляться нейтрально — 47% опитаних, швидше позитивно і дуже позитивно — 37%, швидше негативно і дуже негативно — 14%.
Однак більшість респондентів негативно ставляться до тих українців, які проживають в окупації з 2014 року. Так, згідно з опитуванням:
- швидше негативно — 18%,
- дуже негативно — 8%,
- нейтрально — 49%,
- скоріш позитивно — 17%,
- дуже позитивно — 6%.
Хто взяв участь в опитуванні
"Як бачимо, внутрішньо переміщені особи, які виїхали через війну і живуть в іншому регіоні України, — це єдина категорія серед усіх інших українців, до яких переважає позитивне ставлення, а не просто нейтральне. До усіх інших категорій переважає радше нейтральне ставлення. А найгірше ставляться до тих українців, які опинилися на окупованій території з 2014 року і досі там проживають", — розповіла наукова директорка Школи політичної аналітики НаУКМА Анна Осипчук.
Опитування охоплювало населення України віком від 18 років і старше, за винятком тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також місць без українського мобільного зв'язку на момент опитування. Опитано 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,2%.
Нагадаємо, що відомі також результати опитування щодо того, скільки українців вважають реальним вступ до ЄС за два роки.
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