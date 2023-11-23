Как украинцы относятся к внутренне перемещенным лицам — опрос

Беженцы на улице во Львове. Фото: УНИАН/Кравс Евгений

Российская агрессия заставила многих людей покинуть свои дома и искать убежища в более безопасных областях страны. Благодаря опросу "Реинтеграция и социальная сплоченность" известно, как украинцы относятся к внутренне перемещенным лицам.

Об этом сообщает Укринформ.

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Как украинцы относятся к ВПЛ и выехавшим за границу

Опрос свидетельствует, что большинство украинцев относятся к ВПЛ положительно, так:

положительно и очень положительно — 67%,

нейтрально — 28%,

скорее отрицательно — 3%,

очень отрицательно — 1%,

затруднились ответить — 2 %.

К украинцам, выехавшим за границу с начала полномасштабного вторжения, относятся нейтрально 50% респондентов, скорее положительно и положительно — 34%, скорее отрицательно и очень отрицательно — 14%.

Что украинцы думают о лицах, проживающих на временно оккупированных территориях

Практически аналогичное отношение у украинцев к людям, оказавшимся в оккупации с февраля 2022 года, которые до сих пор там живут. Так, относятся нейтрально — 47% опрошенных, скорее положительно и очень положительно — 37%, скорее отрицательно и очень отрицательно — 14%.

Однако большинство респондентов негативно относятся к украинцам, которые проживают в оккупации с 2014 года. Так, согласно опросу:

скорее отрицательно — 18%,

очень отрицательно — 8%,

нейтрально — 49%,

скорее положительно — 17%,

очень положительно — 6%.

Кто принял участие в опросе

"Как видим, внутренне перемещенные лица, выехавшие из-за войны и живущие в другом регионе Украины, — это единственная категория среди всех других украинцев, к которым преобладает положительное отношение, а не просто нейтральное. Ко всем остальным категориям преобладает скорее нейтральное отношение. А хуже всего относятся к тем украинцам, которые оказались на оккупированной территории с 2014 года и до сих пор там проживают", — рассказала научный директор Школы политической аналитики НаУКМА Анна Осипчук.

Опрос охватывал население Украины от 18 лет и старше, за исключением временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также мест без украинской мобильной связи на момент опроса. Опрошено 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.

Напомним, что известны также результаты опроса насчет того, сколько украинцев считают реальным вступление в ЕС за два года.