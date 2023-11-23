Как украинцы относятся к внутренне перемещенным лицам — опрос
Российская агрессия заставила многих людей покинуть свои дома и искать убежища в более безопасных областях страны. Благодаря опросу "Реинтеграция и социальная сплоченность" известно, как украинцы относятся к внутренне перемещенным лицам.
Об этом сообщает Укринформ.
Как украинцы относятся к ВПЛ и выехавшим за границу
Опрос свидетельствует, что большинство украинцев относятся к ВПЛ положительно, так:
- положительно и очень положительно — 67%,
- нейтрально — 28%,
- скорее отрицательно — 3%,
- очень отрицательно — 1%,
- затруднились ответить — 2 %.
К украинцам, выехавшим за границу с начала полномасштабного вторжения, относятся нейтрально 50% респондентов, скорее положительно и положительно — 34%, скорее отрицательно и очень отрицательно — 14%.
Что украинцы думают о лицах, проживающих на временно оккупированных территориях
Практически аналогичное отношение у украинцев к людям, оказавшимся в оккупации с февраля 2022 года, которые до сих пор там живут. Так, относятся нейтрально — 47% опрошенных, скорее положительно и очень положительно — 37%, скорее отрицательно и очень отрицательно — 14%.
Однако большинство респондентов негативно относятся к украинцам, которые проживают в оккупации с 2014 года. Так, согласно опросу:
- скорее отрицательно — 18%,
- очень отрицательно — 8%,
- нейтрально — 49%,
- скорее положительно — 17%,
- очень положительно — 6%.
Кто принял участие в опросе
"Как видим, внутренне перемещенные лица, выехавшие из-за войны и живущие в другом регионе Украины, — это единственная категория среди всех других украинцев, к которым преобладает положительное отношение, а не просто нейтральное. Ко всем остальным категориям преобладает скорее нейтральное отношение. А хуже всего относятся к тем украинцам, которые оказались на оккупированной территории с 2014 года и до сих пор там проживают", — рассказала научный директор Школы политической аналитики НаУКМА Анна Осипчук.
Опрос охватывал население Украины от 18 лет и старше, за исключением временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также мест без украинской мобильной связи на момент опроса. Опрошено 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.
Напомним, что известны также результаты опроса насчет того, сколько украинцев считают реальным вступление в ЕС за два года.
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