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Як відлякати від себе комарів: професор назвав 3 дієві методи

25 червня 2023 18:58
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Як відлякати комарів: професор назвав 3 дієві методи
Комар кусає за шкіру. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Влітку такі комахи, як комарі, стають особливо активні. З неприємного — вони здатні вкусити вас, викликаючи неприємний свербіж та почервоніння. 

Про те, як відлякати від себе комарів, розповів професор Джеймс Логан та поділився трьома дієвими методами. 

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Довгий одяг

Носити довгий одяг, звісно, не дуже зручно у спеку. Але це дійсно добре, коли тканина прилягає до тіла. У такому випадку комар не здатен її "прокусити". 

Спрей

Відповідні спреї ви можете придбати у будь-якій крамниці. У їх складі є активні компоненти, які відлякують комах. 

Сітки

У помешканнях дуже зручно використовувати спеціальні москітні сітки, які встановлюються на вікна. Через такі не здатен пролетіти жоден комар. 

Кого комарі кусають частіше?

Більшість комарів активізують свою діяльність на світанку, або з настанням сутінок. Однак, велика ймовірність, що вас вкусить комар, якщо людина спітніла.

"Люди, яких не кусають комарі або вони не реагують на укуси, оскільки вони мають природний репелент, але ще доведеться провести додаткові дослідження того, звідки береться цей природний репелент", — сказав професор.

Нагадаємо, раніше ми писали, як швидко прибрати свербіж після укусу комарів чи мошки. 

Додамо, що дерматологиня поділилася порадами, які допоможуть вберегти себе від укусів комах. 

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