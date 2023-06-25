Как отпугнуть комаров: профессор назвал 3 действенных метода

Комар кусает за кожу. Фото: google

Летом такие насекомые, как комары, становятся особенно активными. Из неприятного — они способны укусить вас, вызывая неприятный зуд и покраснение.

О том, как отпугнуть комаров, рассказал профессор Джеймс Логан и поделился тремя действенными методами.

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Длинная одежда

Носить длинную одежду, конечно, не очень удобно в жару. Но это действительно хорошо, когда ткань прилегает к телу. В таком случае комар не способен ее "прокусить".

Спрей

Соответственные спреи вы можете приобрести в любом магазине. В их составе есть активные компоненты, отпугивающие насекомых.

Сетки

В помещениях очень удобно использовать специальные москитные сетки, котрые устанавливают на окна. Сквозь такие не способен пролететь ни один комар.

Кого комары кусают чаще?

Большинство комаров активизируют свою деятельность на рассвете или с наступлением сумерек. Однако, велика вероятность, что вас укусит комар, если человек вспотел.

"Люди, которых не кусают комары или они не реагируют на укусы, поскольку у них есть естественный репеллент, но еще придется провести дополнительные исследования того, откуда берется этот природный репеллент", — сказал профессор.

Напомним, ранее мы писали, как быстро убрать зуд после укуса комаров или мошки.

Добавим, что дерматолог поделилась советами, которые помогут уберечь себя от укусов насекомых.