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Як виглядає спалений росіянами український літак "Мрія": ексклюзивний фоторепортаж

10 квітня 2023 10:44
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Як виглядає Мрія зараз: фоторепортаж
Понад рік український вантажний літак "Мрія" знаходиться на аеродромі "Гостомель"
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Україна відновить зруйнований російськими військами літак "Мрія". Планується, що до реконструкції буде залучена вся світова спільнота. А із урахуванням новітніх технологій в авіабудівництві вже новий Ан-225 буде значно кращим, сучаснішим та легшим. Однак він точно не буде меншим і залишатиметься найбільшим літаком у світі надалі.

Як виглядає "Мрія" зараз — дивіться у фоторепортажі Новини.LIVE

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Вже рік український вантажний літак "Мрія" знаходиться на аеродромі "Гостомель". Наразі його досі розбирають по деталях, аби встановити, що можна буде використати у новій конструкції. На жаль, через війну вцілилих буде не більше 20%. Це шасі, хвостове опірення та інше. 

Ан-225 "Мрія" в Гостомелі
Ан-225 "Мрія" на аеродромі "Гостомель". Березень 2023 року. Фото: Новини.LIVE
Ан-225 "Мрія" в Гостомелі
Літак "Мрія" знаходиться під елінгом з початку війни росії в Україні Фото: Новини.LIVE
Ан-225 "Мрія" в Гостомелі
Ан-225 "Мрія" розбирають по деталях, аби встановити, що можна буде використати у новій конструкції Фото: Новини.LIVE
Ан-225 "Мрія" в Гостомелі
Через пожежу на Ан-225 могло вцілити лише 20% деталей Фото: Новини.LIVE
Ан-225 "Мрія" в ГостомеліАн-225 "Мрія" в Гостомелі
В такому стані Ан-225 "Мрія" перебуває вже більше року. Фото: Новини.LIVE
Ан-225 "Мрія" в Гостомелі
Пошкоджена та згорівша під час активних військових дій частина фюзеляжу Ан-225 "Мрія". Фото: Новини.LIVE
Ан-225 "Мрія" в Гостомелі
Працівники продовжують розбирати Ан-225 на аеродромі "Гостомель". Березень 2023 року. Фото: Новини.LIVE
Ан-225 "Мрія" в Гостомелі
Ан-225 "Мрія" на аеродромі "Гостомель". Березень 2023 року. Фото: Новини.LIVE
Ан-225 "Мрія" в Гостомелі
Ан-225 "Мрія" на аеродромі "Гостомель". Березень 2023 року. Фото: Новини.LIVE
Ан-225 "Мрія" в Гостомелі
Панорамне фото Ан-225 "Мрія" на аеродромі "Гостомель". Березень 2023 року. Фото: Новини.LIVE

"З часу, відколи була збудована "Мрія", авіабудівництво просунулось вперед і у відбудові вже нового літака будуть задіяні нові матеріали. Він буде ще кращим, сучаснішим, легшим та перевозитиме ще більше вантажу. І точно не буде менший. За розмірами нова "Мрія" буде такою ж самою, як і легендарний літак "Мрія". Вона збереже свою першість у категорії "найбільший літак у світі", — запевнив начальник аеродром-диспетчерського центру аеродрому "Київ-Антонов-2" Володимир Смусь.

Ан-225 "Мрія" в Гостомелі
Начальник аеродром-диспетчерського центру аеродрому "Київ-Антонов-2" Володимир Смусь. Фото: Новини.LIVE

Досі невідомо, де саме та за скільки відновлюватимуть українську "Мрію". За попередніми даними, роботи можуть коштувати щонайменше 500 млн євро або ж навіть і 3 млдр доларів. Літак був спалений у перші дні російського вторгнення. 

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