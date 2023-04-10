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Как выглядит сожженный россиянами украинский самолет "Мрия": эксклюзивный фоторепортаж

10 апреля 2023 10:44
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Как выглядит Мрия сейчас: фоторепортаж
Больше года украинский грузовой самолет "Мрия" находится на аэродроме "Гостомель"
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Украина возобновит разрушенный российскими войсками самолет "Мрия". Планируется, что к реконструкции будет привлечено все мировое сообщество. А с учетом новейших технологий в авиастроительстве уже новый Ан-225 будет значительно лучше, современнее и легче. Однако он точно не будет меньше и будет оставаться самым большим самолетом в мире в дальнейшем.

Как выглядит "Мрія" сейчас - смотрите в фоторепортаже Новини.LIVE

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Уже год украинский грузовой самолет "Мрия" находится на аэродроме "Гостомель". Пока его до сих пор разбирают по деталям, чтобы установить, что можно будет использовать в новой конструкции. К сожалению, из-за войны уцелевших деталей будет не более 20%. Это шасси, хвостовое сопротивление и прочее.

Ан-225 "Мрия" в Гостомеле
Ан-225 "Мрия" на аэродроме "Гостомель". Март 2023 года. Фото: Новини.LIVE
Ан-225 "Мрия" в Гостомеле
Самолет "Мрия" находится под эллингом с начала войны россии в Украине Фото: Новини.LIVE
Ан-225 "Мрия" в Гостомеле
Ан-225 "Мрия" разбирают по деталям, чтобы установить, что можно будет использовать в новой конструкции Фото: Новини.LIVE
Ан-225 "Мрия" в Гостомеле
Из-за пожара на Ан-225 могло сохраниться только 20% деталей. Фото: Новини.LIVE
Ан-225 "Мрия" в ГостомелеАн-225 "Мрия" в Гостомеле
В таком состоянии Ан-225 "Мрия" находится уже больше года. Фото: Новини.LIVE
Ан-225 "Мрия" в Гостомеле
Поврежденный и сгоревший во время активных военных действий часть фюзеляжа Ан-225 "Мрия". Фото: Новини.LIVE
Ан-225 "Мрия" в Гостомеле
Сотрудники продолжают разбирать Ан-225 на аэродроме "Гостомель". Март 2023 года. Фото: Новини.LIVE
Ан-225 "Мрия" в Гостомеле
Новая Ан-225 "Мрия" по размерам не будет уступать своей предшественнице. Фото: Новини.LIVE
Ан-225 "Мрия" в Гостомеле
В восстановлении уже нового самолета будут задействованы новые материалы. Фото: Новини.LIVE
Ан-225 "Мрия" в Гостомеле
Панорамное фото Ан-225 "Мрия" на аэродроме "Гостомель". Март 2023 года. Фото: Новини.LIVE

"Со времени, когда была построена "Мрия", авиастроительство продвинулось вперед и в восстановлении уже нового самолета будут задействованы новые материалы. Он будет еще лучше, современнее, легче и будет перевозить еще больше груза. И точно не будет меньше. По размерам новая "Мрия" будет такой же, как и легендарный самолет "Мрия". Она сохранит свое первенство в категории "крупнейший самолет в мире", - заверил начальник аэродром-диспетчерского центра аэродрома "Киев-Антонов-2" Владимир Смусь.

Ан-225 "Мрия" в Гостомеле
Начальник аэродром-диспетчерского центра аэродрома "Киев-Антонов-2" Владимир Смусь. Фото: Новости.

До сих пор неизвестно, где и за сколько будут восстанавливать украинскую "Мрию". По предварительным данным, работы могут стоить не менее 500 млн евро или даже 3 млдр долларов.

Самолет был сожжен в первые дни российского вторжения.

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