Как выглядит Мрия сейчас: фоторепортаж

Как выглядит сожженный россиянами украинский самолет "Мрия": эксклюзивный фоторепортаж
Украина возобновит разрушенный российскими войсками самолет "Мрия". Планируется, что к реконструкции будет привлечено все мировое сообщество. А с учетом новейших технологий в авиастроительстве уже новый Ан-225 будет значительно лучше, современнее и легче. Однако он точно не будет меньше и будет оставаться самым большим самолетом в мире в дальнейшем.
Как выглядит "Мрія" сейчас - смотрите в фоторепортаже Новини.LIVE
Уже год украинский грузовой самолет "Мрия" находится на аэродроме "Гостомель". Пока его до сих пор разбирают по деталям, чтобы установить, что можно будет использовать в новой конструкции. К сожалению, из-за войны уцелевших деталей будет не более 20%. Это шасси, хвостовое сопротивление и прочее.
"Со времени, когда была построена "Мрия", авиастроительство продвинулось вперед и в восстановлении уже нового самолета будут задействованы новые материалы. Он будет еще лучше, современнее, легче и будет перевозить еще больше груза. И точно не будет меньше. По размерам новая "Мрия" будет такой же, как и легендарный самолет "Мрия". Она сохранит свое первенство в категории "крупнейший самолет в мире", - заверил начальник аэродром-диспетчерского центра аэродрома "Киев-Антонов-2" Владимир Смусь.
До сих пор неизвестно, где и за сколько будут восстанавливать украинскую "Мрию". По предварительным данным, работы могут стоить не менее 500 млн евро или даже 3 млдр долларов.
Самолет был сожжен в первые дни российского вторжения.