Як знайти роботу в Італії?

Щоб мати можливість працювати треба отримати статус тимчасово захищеної особи. Фото: vikna.tv

Італія стала одною із країн, куди виїхало найбільше українських біженців. За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, з початку війни в Італії зареєструвалося майже 173 тисячі вимушених мігрантів з України. Більшість із них отримали статус тимчасової охорони. У цій статті ми розповімо про робочі перспективи для українців в Італії та про те, як влаштуватися на роботу в цій країні.

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Згідно з Указом про цивільний захист 872/2022, біженці з України можуть розпочати роботу в Італії одразу після подачі заяви про дозвіл на проживання до місцевої поліції. Заявка повинна містити особисту інформацію заявника та цифровий код, що дозволяє отримати доступ до виплат від Італійського фонду соціального страхування (INPS). Дозвіл на роботу дійсний один рік і може бути продовжений двічі по шість місяців — кожен у рамках статусу тимчасового захисту. Тимчасовий захист також дозволяє українцям займатися сезонними роботами, працювати за наймом або навіть відкривати власний бізнес.

Як шукати роботу?

Українці можуть шукати роботу через центр зайнятості (CPI) або приватні рекрутингові компанії (APL). Центри зайнятості допомагають кандидатам у складанні резюме, пошуку стажування та відкритті власного бізнесу. В центрі може зареєструватися тільки особа віком від 16 років, що легально живе в Італії. Процес реєстрації передбачає подання документа, що підтверджує проживання в муніципалітеті або комуні, і посвідки на проживання. Декларацію про готовність негайно розпочати роботу, відому як DID, можна заповнити або в центрі, або онлайн через платформу ANPAL.

Ким можна працювати?

Пріоритет надається особам, які володіють мовою і мають певну кваліфікацію. Багато компаній влаштовують працівників на мовні курси. Хоча традиційно українці працювали домашніми робітниками, доглядальницями та нянями, місцева влада розуміє, що не всім біженцям це підходить, тому нині українцям також пропонується працевлаштування в готелях, магазинах, сервісних компаніях та у сфері сільського господарства. Пандемія збільшила попит на медичних працівників, зокрема — лікарів і медсестер.

У "сезон" також можна влаштуватися у готельно-ресторанному секторі, зокрема на посаду, пов’язану зі збором та пакуванням овочів та фруктів. Різноманітні веб-сайти з пошуку роботи, орієнтовані на українців, пропонують посаду пакувальника з місячною зарплатою від 2500 до 3000 євро. Деякі посади можуть не вимагати глибокого знання мови, але базове розуміння італійської часто є необхідним. Також роботодавці часто висувають вимоги по віку – до 45 чи 55 років.

У великих містах в "сезон" українки можуть влаштуватися покоївками у готелях на півночі Італії (зарплатня 2500-3000 євро). Також тут шукають праль — працювати доводиться по 8-9 годин на тиждень, втім, подекуди надається безкоштовне харчування і проживання. Недалеко від Неаполя можна влаштуватися на роботу в теплицю (зарплатня — 1500-2000 євро). Тут потрібно сортувати й відправляти продукти на склад. Також шукають будівельників на посаду із зарплатнею 2400 євро та координаторів — працівників, що виконують доручення і розвозить працівників по місту (1000 євро на місяць). Доглядальницям літніх людей платять від 750 євро.

В Італії також є українська громада, тому іммігранти можуть відкрити власний бізнес.

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