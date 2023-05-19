Как найти работу в Италии?

Чтобы иметь возможность работать, нужно получить статус временно защищенного лица. Фото: vikna.tv

Италия стала одной из стран, куда выехало больше всего украинских беженцев. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала войны в Италии зарегистрировалось около 173 тысяч вынужденных мигрантов из Украины. Большинство из них получили статус временно охраняемых лиц. В этой статье мы расскажем о рабочих перспективах для украинцев в Италии и о том, как устроиться на работу в этой стране.

О правилах трудоустройства в Италии написали "Сегодня".

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Согласно Указу о гражданской защите 872/2022, беженцы из Украины могут начать работу в Италии сразу после подачи заявления о разрешении на жительство в местную полицию. Заявка должна содержать личную информацию заявителя и цифровой код, позволяющий получить доступ к выплатам Итальянского фонда социального страхования (INPS). Разрешение на работу действительно один год и может быть продлено дважды по шесть месяцев — каждый в рамках статуса временной защиты. Временная защита позволяет украинцам заниматься сезонными работами, работать по найму или даже открывать собственный бизнес.

Как найти работу?

Украинцы могут искать работу через центр занятости (CPI) или частные рекрутинговые компании (APL). Центры занятости помогают кандидатам в составлении резюме, поиске стажировки и открытии собственного бизнеса. В центре может зарегистрироваться только человек старше 16 лет, легально живущий в Италии. Процесс регистрации предусматривает представление документа, подтверждающего проживание в муниципалитете или коммуне, и вид на жительство. Декларацию о готовности немедленно приступить к работе (DID), можно заполнить либо в центре, либо онлайн через платформу ANPAL.

Кем можно работать?

Приоритет предоставляется лицам, владеющим языком и имеющим квалификацию. Многие компании устраивают работников на языковые курсы. Хотя традиционно украинцы работали домашними рабочими, сиделками и нянями, местные власти понимают, что не всем беженцам это подходит, поэтому сейчас украинцам также предлагается трудоустройство в гостиницах, магазинах, сервисных компаниях и сфере сельского хозяйства. Пандемия увеличила спрос на медицинских работников, в частности врачей и медсестер.

В "сезон" также можно устроиться в гостинично-ресторанном секторе, в частности, на должность, связанную со сбором и упаковкой овощей и фруктов. Разнообразные веб-сайты по поиску работы, ориентированные на украинцев, предлагают должность упаковщика с месячной зарплатой от 2500 до 3000 евро. Некоторые должности могут не требовать глубокого знания языка, но базовое понимание итальянского часто необходимо. Также работодатели часто предъявляют требования по возрасту — до 45 или 55 лет.

В больших городах в "сезон" украинки могут устроиться горничными в отелях на севере Италии (зарплата 2500-3000 евро). Также здесь ищут прачек – работать приходится по 8-9 часов и 6 дней в неделю, впрочем, кое-где предоставляется бесплатное питание и проживание. Недалеко от Неаполя можно устроиться на работу в теплицу (зарплата — 1500-2000 евро). Здесь нужно сортировать и отправлять продукты на склад. Также ищут строителей на должность с зарплатой в 2400 евро и координаторов — работников, выполняющих поручение и развозящих работников по городу (1000 евро в месяц). Сиделкам пожилых людей платят от 750 евро.

В Италии также есть украинское общество, поэтому иммигранты могут открыть свой бизнес.

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