Як допомогти своєму улюбленцю пережити літню спеку – прості поради

Вигулювання собак на вулиці в теплу пору року. Фото: Freepik

Літній сезон дуже впливає на здоров’я не тільки людей, а й тварин, які страждають від високої температури повітря. Тому важливо розуміти, як можна полегшити життя своїм домашнім тваринам, аби вони не почувалися погано в літню пору року.

Про це розповідає зоопсихолог та ветеринар Лідія Лободіна в інтерв’ю ТСН.

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Перш за все, варто вигулювати свого улюбленця в період до восьмої години ранку та після восьмої години вечора, адже в цей час повітря не сильно спекотне. Не слід виходити на прогулянку вдень, коли надворі пік спеки, але якщо це сталося, варто не виходити на гарячий асфальт та перебувати в тіні.

Прогулянка родини зі своєю собакою. Фото: Pexels

На прогулянку дуже важливо брати воду, яку можна налити в спеціальну пляшку зі склянкою для зручності.

Вдома миска улюбленця повинна бути завжди наповнена прохолодною водою. Також варто зменшити частоту фізичних навантажень для свого улюбленця та ввести плавання.

Миска для собаки, яка постійно повинна бути наповнена прохолодною водою. Фото: Freepik

Варто розуміти, що шерсть тварини — це головний бар’єр для променів сонця, тому робити коротку стрижку для свого улюбленця не варто. Живіт та лапки свого улюбленця варто змочити прохолодною водою, щоб йому не було так спекотно, а додому придбати охолоджувальний килимок.

Що категорично не можна робити з тваринами?

Слід зазначити, що в жодному разі не можна зачиняти свого улюбленця в автомобілі, адже так він може сильно постраждати та навіть піти з життя. Не можна також одягати на свого улюбленця вузькі намордники або нашийники, які не дають йому вільно дихати.

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