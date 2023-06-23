Как помочь своему любимцу пережить летнюю жару – простые советы

Выгул собак на улице в теплое время года. Фото: Freepik

Летний сезон оказывает большое влияние на здоровье не только людей, но и животных, страдающих от высокой температуры воздуха. Поэтому важно понимать, как можно облегчить жизнь своим домашним животным, чтобы они не испытывали плохого самочувствия в летнее время года.

Об этом говорит зоопсихолог и ветеринар Лидия Лободина в интервью ТСН.

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Прежде всего, стоит выгуливать своего любимца в период до восьми часов утра и после восьми часов вечера, ведь в это время воздух не сильно горячий. Не следует выходить на прогулку днем, когда на улице пик жары, но если это произошло, следует не выходить на горячий асфальт, а находиться в тени.

Прогулка семьи со своей собакой. Фото: Pexels

На прогулку очень важно брать воду, которую можно налить в специальную бутылку со стаканом для удобства.

Дома миска любимца должна быть всегда наполнена прохладной водой. Также следует снизить частоту физических нагрузок для своего любимца и ввести плавание.

Миска для собаки, которая постоянно должна быть наполнена прохладной водой. Фото: Freepik

Следует понимать, что шерсть животного — это главный барьер для лучей солнца, поэтому делать короткую стрижку для своего любимца не стоит. Живот и лапки своего любимца следует смочить прохладной водой, чтобы ему не было так жарко, а домой приобрести охлаждающий коврик.

Что категорически нельзя делать с животными?

Следует отметить, что ни в коем случае нельзя закрывать своего любимца в автомобиле, ведь так может сильно пострадать и даже уйти из жизни. Нельзя также одевать на своего любимца узкие намордники или ошейники, не дающие ему свободно дышать.

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