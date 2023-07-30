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Як зарахувати дитину до школи після повернення з-за кордону: пояснення від МОН

30 липня 2023 13:08
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Як зарахувати дитину до школи після повернення з-за кордону: пояснення від МОН
Діти в школі. Ілюстративне фото: pixabay
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Громадяни України, які вирішили повернутися з-за кордону, повинні бути обізнаними у деяких особливостях для того, аби зарахувати свою дитину до школи. У Міністерстві освіти і науки пояснили деталі цієї процедури.

Про це пише пресслужба Міністерства. 

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Як зарахувати дитину до школи

Один із батьків або опікунів може написати заяву, на підставі якої дитину повинні зарахувати до тієї школи, де вона навчалася раніше або до будь-якої іншої.

"До заяви необхідно додати довідку про проходження навчання з іноземного навчального закладу. У ній повинні бути зазначені: особисті дані учня, назва школи, період навчання, перелік предметів, а також результати навчання та система оцінювання", — додали у повідомленні.

В разі, якщо такий документ ви не маєте, то можна зробити оцінювання протягом року зі всіх предметів до початку або протягом наступного навчального року.

"У разі проходження дитиною річного оцінювання за предметами, яких немає в закордонних школах (чи всіх за програмою класу), її зараховують до наступного класу (в ту ж школу, де і навчалась, чи будь-яку іншу в Україні). Якщо дитина не проходить оцінювання чи складає його неуспішно, її зараховують до того ж класу", — додали у пресслужбі.

Оцінювання з предметів

До прикладу, такі предмети, як science, можуть зарахувати, враховуючи теми, які дитина вивчала. Якщо ж цих даних немає, то можна скласти оцінювання зі схожих предметів, а саме фізики та хімії окремо.

"Школа не може відмовити в зарахуванні дитини. Пропущені предмети можна скласти додатково та продовжити навчання в Україні", — додали у повідомленні.

Нагадаємо, в уряді затвердили нові терміни початку та кінця навчального року. Він триватиме з 1 вересня 2023 до 28 червня 2024.

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