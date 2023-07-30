Как оформить ребенка в школу по возвращении из-за границы: объяснение от МОН

Дети в школе. Иллюстративное фото: pixabay

Граждане Украины, решившие вернуться из-за границы, должны быть осведомлены в некоторых особенностях для того, чтобы оформить своего ребенка в школу. В министерстве образования и науки объяснили детали этой процедуры.

Об этом пишет пресс-служба Министерства.

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Как оформить ребенка в школу

Один из родителей или опекунов может написать заявление, на основании которого ребенка должны оформить в ту школу, где она училась раньше или в любую другую.

"К заявлению необходимо добавить справку о прохождении обучения из иностранного учебного заведения. В нем должны быть указаны: личные данные ученика, название школы, период обучения, перечень предметов, а также результаты обучения и система оценивания", — добавили в сообщении.

В случае, если такой документ вы не имеете, то можно сделать оценку в течение года по всем предметам до начала или в течение следующего учебного года.

"В случае прохождения ребенком годового оценивания по предметам, которых нет в зарубежных школах (или всех по программе класса), его относят к следующему классу (в ту же школу, где и учился, или любую другую в Украине). Если ребенок не проходит оценивание или составляет его неуспешно, его оформляют к тому же классу", — добавили в пресс-службе.

Оценка по предметам

К примеру, такие предметы, как science, могут отнести, учитывая темы, которые ребенок изучал. Если же этих данных нет, то можно составить оценку по похожим предметам, а именно физике и химии в отдельности.

"Школа не может отказать в зачислении ребенка. Пропущенные предметы можно составить дополнительно и продолжить обучение в Украине", — добавили в сообщении.

Напомним, в правительстве утвердили новые сроки начала и конца учебного года. Он продлится с 1 сентября 2023 года до 28 июня 2024 года.