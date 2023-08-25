Як зарахувати дитину до школи після повернення з-за кордону: поради Міносвіти

Діти сидять за партами у класі. Фото: Новини.LIVE

В Україні другий рік поспіль триває повномасштабна війна, яку розпочала РФ. За цей період чимало дітей змушені були покинути свої домівки. Батьки вивозили їх за кордон, у безпечне місце. Відповідно, там і шукали, де продовжувати навчання.

Втім, з часом деякі родини таки вирішили повернутися назад в Україну і тут продовжувати освіту. У Міністерстві освіти та науки роз'яснили, як зарахувати дитину до навчального закладу.

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Зарахування дитини до навчального закладу

Зазначається, що зарахування дітей до українських шкіл після повернення з-за кордону можливе за заявою одного з батьків, або інших законних представників дитини. Заяву можна подати електронною поштою.

У Міносвіти зазначають, що дитину можуть зарахувати у ту ж школу, де вона навчалася, або до будь-якої іншої школи на вибір.

Результати навчання зараховуються на підставі інформаційної довідки, де вказані предмети, які є у навчальному плані як закордонної, так і української школи.

У МОН наголошують, що школа не може відмовити у зарахуванні дітей. Потрібні предмети до зарахування школярі можуть скласти додатково та продовжити вчитися в Україні.

У МОН також зазначають, що із тих предметів, які дитина не вивчала (наприклад, українська мова, література, історія України тощо), вона має право скласти річне оцінювання та перевестись до наступного класу.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала рішення про визнання освіти в Україні, яка здобута на тимчасово окупованих територіях. Для цього людям потрібно буде пройти атестацію.

Також ми писали, що в уряді затвердили нові терміни початку та кінця навчального року. Він триватиме з 1 вересня 2023 року до 28 червня 2024 року.