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Как зачислить ребенка в школу после возвращения из-за границы: советы Минобразования

25 августа 2023 00:47
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Как зачислить ребенка в школу после возвращения из-за границы: советы Минобразования
Дети сидят за партами в классе. Фото: Новини.LIVE
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Украине второй год подряд идет полномасштабная война, начатая РФ. За этот период многие дети вынуждены были покинуть свои дома. Родители вывозили их за границу в безопасное место. Соответственно, там и искали, где продолжать обучение.

Впрочем, со временем некоторые семьи решили вернуться назад в Украину и здесь продолжать образование. В Министерстве образования и науки разъяснили, как зачислить ребенка в учебное заведение.

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Зачисление ребенка в учебное заведение

Отмечается, что зачисление детей в украинские школы после возвращения из-за границы возможно по заявлению одного из родителей или других законных представителей ребенка. Заявление можно подать по электронной почте.

В Минобразования отмечают, что ребенка могут зачислить в ту же школу, где он учился, или в любую другую школу на выбор.

Результаты обучения засчитываются на основании информационной справки, где указаны предметы, имеющиеся в учебном плане как зарубежной, так и украинской школы.

В МОН отмечают, что школа не может отказать в зачислении детей. Нужные предметы для зачисления школьники могут составить дополнительно и продолжить учиться в Украине.

В МОН  также отмечают, что из тех предметов, которые ребенок не изучал (например, украинский язык, литература, история Украины и т.д.), он может сдать и перевестись в следующий класс.

Напомним, Верховная Рада поддержала решение о признании образования в Украине, полученном на временно оккупированных территориях. Для этого людям нужно будет пройти аттестацию.

Также мы писали, что правительство утвердило новые сроки начала и конца учебного года. Он продлится с 1 сентября 2023 года по 28 июня 2024 года.

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