Як затопило Олешки після підриву Каховської ГЕС: ексклюзивні кадри Новини.LIVE

Як затопило Олешки після підриву Каховської ГЕС: ексклюзивні фото Новини.LIVE
Ситуація в місті Олешки Херсонської області залишається критичною внаслідок підриву Каховської ГЕС. Місто в буквальному сенсі "плаває" у воді.
Відповідними кадрами поділилися ексклюзивно для Новини.LIVE.
Затоплені Олешки
На фото можна побачити, що з-під води видніються лише дахи місцевих будинків.
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Затоплені будинки в Олешках. Фото: ексклюзив Новини.LIVE
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Затоплені будинки в Олешках. Фото: ексклюзив Новини.LIVE
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Затоплені будинки в Олешках. Фото: ексклюзив Новини.LIVE
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Затоплені будинки в Олешках. Фото: ексклюзив Новини.LIVE
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Затоплені будинки в Олешках. Фото: ексклюзив Новини.LIVE
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Затоплені будинки в Олешках. Фото: ексклюзив Новини.LIVE
На одному знімку навіть видно, як вода потрапила і всередину будинку.
У місцях, де вода вже відійшла, можна побачити вщент зруйновані будинки.
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Наслідки затоплення Олешках. Фото: ексклюзив Новини.LIVE
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Наслідки затоплення Олешках. Фото: ексклюзив Новини.LIVE
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Наслідки затоплення Олешках. Фото: ексклюзив Новини.LIVE
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Наслідки затоплення Олешках. Фото: ексклюзив Новини.LIVE
Нагадаємо, раніше ми писали, що жителів Олешків просять фотографувати трупи та зрізати волосся для ДНК. Разом з відходом води падають глиняні хати, а жителі власноруч ховають загиблих.
До того ж, щойно у місті почала сходити вода, росіяни стали укріплювати позиції на дахах будинків.