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Як затопило Олешки після підриву Каховської ГЕС: ексклюзивні фото Новини.LIVE

18 червня 2023 20:00
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Як затопило Олешки після підриву Каховської ГЕС: ексклюзивні кадри Новини.LIVE
Населений пункт Олешки після підриву Каховської ГЕС. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Ситуація в місті Олешки Херсонської області залишається критичною внаслідок підриву Каховської ГЕС. Місто в буквальному сенсі "плаває" у воді. 

Відповідними кадрами поділилися ексклюзивно для Новини.LIVE

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Затоплені Олешки

На фото можна побачити, що з-під води видніються лише дахи місцевих будинків. 

  • Затоплені будинки в Олешках. Фото: ексклюзив Новини.LIVE
  • Затоплені будинки в Олешках. Фото: ексклюзив Новини.LIVE
  • Затоплені будинки в Олешках. Фото: ексклюзив Новини.LIVE
  • Затоплені будинки в Олешках. Фото: ексклюзив Новини.LIVE
  • Затоплені будинки в Олешках. Фото: ексклюзив Новини.LIVE
  • Затоплені будинки в Олешках. Фото: ексклюзив Новини.LIVE
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На одному знімку навіть видно, як вода потрапила і всередину будинку. 

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Затоплений будинок в Олешках. Фото: ексклюзив Новини.LIVE

У місцях, де вода вже відійшла, можна побачити вщент зруйновані будинки. 

  • Наслідки затоплення Олешках. Фото: ексклюзив Новини.LIVE
  • Наслідки затоплення Олешках. Фото: ексклюзив Новини.LIVE
  • Наслідки затоплення Олешках. Фото: ексклюзив Новини.LIVE
  • Наслідки затоплення Олешках. Фото: ексклюзив Новини.LIVE
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Нагадаємо, раніше ми писали, що жителів Олешків просять фотографувати трупи та зрізати волосся для ДНК. Разом з відходом води падають глиняні хати, а жителі власноруч ховають загиблих. 

До того ж,  щойно у місті почала сходити вода, росіяни стали укріплювати позиції на дахах будинків.

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