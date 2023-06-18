Як затопило Олешки після підриву Каховської ГЕС: ексклюзивні кадри Новини.LIVE

Населений пункт Олешки після підриву Каховської ГЕС. Фото: Новини.LIVE

Ситуація в місті Олешки Херсонської області залишається критичною внаслідок підриву Каховської ГЕС. Місто в буквальному сенсі "плаває" у воді.

Відповідними кадрами поділилися ексклюзивно для Новини.LIVE.

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Затоплені Олешки

На фото можна побачити, що з-під води видніються лише дахи місцевих будинків.

Затоплені будинки в Олешках. Фото: ексклюзив Новини.LIVE

Затоплені будинки в Олешках. Фото: ексклюзив Новини.LIVE

Затоплені будинки в Олешках. Фото: ексклюзив Новини.LIVE

Затоплені будинки в Олешках. Фото: ексклюзив Новини.LIVE

Затоплені будинки в Олешках. Фото: ексклюзив Новини.LIVE

Затоплені будинки в Олешках. Фото: ексклюзив Новини.LIVE 1 / 6

На одному знімку навіть видно, як вода потрапила і всередину будинку.

Затоплений будинок в Олешках. Фото: ексклюзив Новини.LIVE

У місцях, де вода вже відійшла, можна побачити вщент зруйновані будинки.

Наслідки затоплення Олешках. Фото: ексклюзив Новини.LIVE

Наслідки затоплення Олешках. Фото: ексклюзив Новини.LIVE

Наслідки затоплення Олешках. Фото: ексклюзив Новини.LIVE

Наслідки затоплення Олешках. Фото: ексклюзив Новини.LIVE 1 / 4

Нагадаємо, раніше ми писали, що жителів Олешків просять фотографувати трупи та зрізати волосся для ДНК. Разом з відходом води падають глиняні хати, а жителі власноруч ховають загиблих.

До того ж, щойно у місті почала сходити вода, росіяни стали укріплювати позиції на дахах будинків.