Как затопило Олешки после подрива Каховской ГЕС: ксклюзивные кадры Новини.LIVE

Как затопило Олешки после взрыва Каховской ГЭС: эксклюзивные фото Новини.LIVE
Ситуация в городе Олешки Херсонской области остается критической из-за подрыва Каховской ГЭС. Город в буквальном смысле "плавает" в воде.
Подходящими кадрами поделились эксклюзивно для Новини.LIVE.
Затопленные Олешки
На фото можно увидеть, что из-под воды виднеются крыши местных домов.
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Затоплены дома в Олешках. Фото: эксклюзив Новини.LIVE
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Затоплены дома в Олешках. Фото: эксклюзив Новини.LIVE
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Затоплены дома в Олешках. Фото: эксклюзив Новини.LIVE
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Затоплены дома в Олешках. Фото: эксклюзив Новини.LIVE
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Затоплены дома в Олешках. Фото: эксклюзив Новини.LIVE
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Затоплены дома в Олешках. Фото: эксклюзив Новини.LIVE
На одном снимке даже видно, как вода попала и внутрь дома.
В местах, где вода уже отошла, можно увидеть полностью разрушенные дома.
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Последствия затопления Олешек. Фото: эксклюзив Новини.LIVE
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Последствия затопления Олешек. Фото: эксклюзив Новини.LIVE
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Последствия затопления Олешек. Фото: эксклюзив Новини.LIVE
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Последствия затопления Олешек. Фото: эксклюзив Новини.LIVE
Напомним, ранее мы писали, что жителей Олешек просят фотографировать трупов и срезать волосы для ДНК. Вместе с уходом воды падают глиняные избы, а жители собственноручно хоронят погибших.
К тому же, как только в городе начала сходить вода, россияне стали укреплять позиции на крышах домов.