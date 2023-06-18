Как затопило Олешки после подрива Каховской ГЕС: ксклюзивные кадры Новини.LIVE

Населенный пункт Олешки после подрыва Каховской ГЭС. Фото: Новини.LIVE

Ситуация в городе Олешки Херсонской области остается критической из-за подрыва Каховской ГЭС. Город в буквальном смысле "плавает" в воде.

Подходящими кадрами поделились эксклюзивно для Новини.LIVE.

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Затопленные Олешки

На фото можно увидеть, что из-под воды виднеются крыши местных домов.

Затоплены дома в Олешках. Фото: эксклюзив Новини.LIVE

Затоплены дома в Олешках. Фото: эксклюзив Новини.LIVE

Затоплены дома в Олешках. Фото: эксклюзив Новини.LIVE

Затоплены дома в Олешках. Фото: эксклюзив Новини.LIVE

Затоплены дома в Олешках. Фото: эксклюзив Новини.LIVE

Затоплены дома в Олешках. Фото: эксклюзив Новини.LIVE 1/6 _ 6

На одном снимке даже видно, как вода попала и внутрь дома.

Затопленный дом в Олешках. Фото: эксклюзив Новини.LIVE

В местах, где вода уже отошла, можно увидеть полностью разрушенные дома.

Последствия затопления Олешек. Фото: эксклюзив Новини.LIVE

Последствия затопления Олешек. Фото: эксклюзив Новини.LIVE

Последствия затопления Олешек. Фото: эксклюзив Новини.LIVE

Последствия затопления Олешек. Фото: эксклюзив Новини.LIVE 1/4 _ 4

Напомним, ранее мы писали, что жителей Олешек просят фотографировать трупов и срезать волосы для ДНК. Вместе с уходом воды падают глиняные избы, а жители собственноручно хоронят погибших.

К тому же, как только в городе начала сходить вода, россияне стали укреплять позиции на крышах домов.