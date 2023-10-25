Як збагатилися українські воєнкоми — рейтинг та топ найгучніших скандалів

Співробітники ТЦК СП. Фото ілюстративне: соцмережі

Повідомляється, що українські військкоми за останні пів року незаконно збагатилися на 255 млн 629 тис. грн. Вони купували й записували на своїх рідних нерухомість, дорогі автівки, землю та навіть відпочивали за кордоном під час війни, хоча офіційні доходити працівників ТЦК СП цього не дозволяли.

Новини.LIVE розповість про найгучніші скандали з українськими військкомами.

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Зазначається, що ознаки незаконного збагачення українських військкомів склали загальну суму 255 млн 629 тис. грн. Про відповідні факти стало відомо під час моніторингу способу життя керівників ТЦК СП співробітниками НАЗК.

"Найпоширеніша практика серед військкомів — отримання ними неправомірної вигоди за надання військовозобов’язаним можливості уникнути мобілізації через визнання особи непридатною до служби рішенням ВЛК", — зазначають в установі.

Скандал з Євгеном Борисовим

Євген Борисов на суді. Джерело: РБК-Україна

Першим до рейтингу потрапив одеський воєнком Євген Борисов. Зазначається, що він збагатився на оформленні так званих "білих квитків" для відстрочки від мобілізації. Скандальної слави він набув після публікації журналістського розслідування про те, що торік мама Борисова стала власницею вілли в Іспанії за 3,7 млн євро, а дружина — власницею офісу вартістю до 2 млн євро.

Також НАЗК за результатами моніторингу способу життя колишнього військкома виявило, що його дружина, мама і теща — власниці коштовного автопарку. Наразі він утримується під вартою.

Скандал з В'ячеславом Кушнеровим

В'ячеслав Кушнеров на суді. Джерело: соцмережі

Наступним розмістився екскерівник Малиновського районного ТЦК Одеси В’ячеслав Кушнеров. Він збагатився на 47 млн грн. У власності його дружини, мами, тещі та сина виявили нерухомість та автопарк. Військком не пояснив агентству джерела походження зазначених коштів, тож НАЗК скерувало матеріали справи до поліції для притягнення його до кримінальної відповідальності. Кажуть, Кушнеров скористувався юридичною фікцією, аби приховати реальні обставини придбання нерухомості та авто шляхом завищення реальних доходів та заниження реальних видатків.

Скандал із Денисом Галушком

Денис Галушко (ліворуч). Джерело: Укрінформ

Далі в рейтингу заступник Борисова, начальник сектору комплектування Одеського обласного ТЦК Денис Галушко. Зазначається, що військком збагатився на понад 14 млн грн. Водночас НАЗК встановило, що у Борисова та його близьких осіб відсутні законні доходи для придбання зазначеного майна.

Скандал з Анатолієм Пікалом

Анатолій Пікало. Джерело: соцмережі

Спіймали на неправомірній вигоді й екскерівника Дніпропетровського ТЦК Анатолія Пікало. Розмір усіх набутих активів на майже 6 млн грн перевищує розмір доходів, які законно отримав батько Пікала. Однак НАЗК встановило, що у його розпорядженні дві квартири в Дніпрі та чотири автомобілі. Батько військкома також став засновником та кінцевим бенефіціарним власником фірми зі статутним капіталом в 1 млн 100 тис. грн, сформованим коштом його власної готівки. У липні 2023 року ця фірма придбала частку торговельного комплексу на Дніпропетровщині за 1 млн 150 тис. грн. Законність цього всього Пікало не довів.

Скандал із Сергієм Бабичем

Сергій Бабич. Джерело: соцмережі

Останній у рейтингу — начальник Самбірського районного ТЦК Львівської області Сергій Бабич. НАЗК з’ясували, що протягом 2020-2022 років він з дружиною придбали низку об’єктів нерухомості. Голова ТЦК стверджував, що нерухомість була придбана за заощадження сімʼї за попередній період, зарплати членів родини та за 42 тис. дол. від матері.

Однак різниця між вартістю активів та офіційними доходами родини сягнула понад 4,4 млн грн. Тож НАЗК передало до САП відповідні матеріали, і там наразі готуються до судового позову та стягнення активів Бабича та його родини на користь держави.

Детальніше з рейтингом найбагатших українських військкомів можна ознайомитись нижче:

Рейтинг "найбагатших" українських військкомів. Інфографіка Новини.LIVE

Нагадаємо, що розслідування справи одеського військкома Євгена Борисова продовжили до грудня.

Водночас на Івано-Франківщині суд визнав незаконним утримання мобілізованого у військкоматі.

А на Рівненщині ДБР повідомило про підозру двом військовослужбовицям ЗСУ. Жінки незаконно отримували кошти та бойові доплати, проте не з'являлися навіть на місці служби.