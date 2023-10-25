Как обогатились украинские военкомы — рейтинг и топ самых громких скандалов

Сотрудники ТЦК СП. Фото иллюстративное: соцсети

Сообщается, что украинские военкомы за последние полгода незаконно обогатились на 255 млн 629 тыс. грн. Они покупали и записывали на своих родных недвижимость, дорогие автомобили, землю и даже отдыхали за границей во время войны, хотя официальные доходы работников ТЦК СП этого не позволяли.

Новини.LIVE расскажет о самых громких скандалах с украинскими военкомами.

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Отмечается, что признаки незаконного обогащения украинских военных составили общую сумму 255 млн 629 тыс. грн. О соответствующих фактах стало известно во время мониторинга образа жизни руководителей ТЦК СП сотрудниками НАПК.

"Самая распространенная практика среди военкомов — получение ими неправомерной выгоды за предоставление военнообязанным возможности избежать мобилизации из-за признания лица непригодным к службе решением ВЛК", — отмечают в учреждении.

Скандал с Евгением Борисовым

Евгений Борисов в суде. Источник: РБК-Украина

Первым в рейтинг попал одесский военком Евгений Борисов. Отмечается, что он обогатился оформлением так называемых "белых билетов" для отсрочки от мобилизации. Скандальную славу он приобрел после публикации журналистского расследования о том, что в прошлом году мама Борисова стала владелицей виллы в Испании за 3,7 млн евро, а жена — владелицей офиса стоимостью до 2 млн евро.

Также НАПК по результатам мониторинга образа жизни бывшего военкома обнаружило, что его жена, мама и теща — владелицы ценного автопарка. В настоящее время он содержится под стражей.

Скандал с Вячеславом Кушнеровым

Вячеслав Кушнеров в суде. Источник: соцсети

Следующим разместился экс-руководитель Малиновского районного ТЦК Одессы Вячеслав Кушнеров. Он обогатился на 47 млн грн. В собственности его супруги, мамы, тещи и сына обнаружили недвижимость и автопарк. Военком не объяснил агентству источники происхождения указанных средств, поэтому НАПК направило материалы дела в полицию для привлечения его к уголовной ответственности. Говорят, Кушнеров воспользовался юридической фикцией, чтобы скрыть реальные обстоятельства приобретения недвижимости и автомобиля путем завышения реальных доходов и занижения реальных расходов.

Скандал с Денисом Галушко

Денис Галушко (слева). Источник: Укринформ

Далее в рейтинге заместитель Борисова, начальник сектора комплектования Одесского областного ТЦК Денис Галушко. Отмечается, что военком обогатился на более 14 млн грн. В то же время НАПК установило, что у Борисова и его близких отсутствуют законные доходы для приобретения указанного имущества.

Скандал с Анатолием Пикалом

Анатолий Пикало. Источник: соцсети

Поймали на неправомерной выгоде и экс-руководителя Днепропетровского ТЦК Анатолия Пикало. Размер всех приобретенных активов почти на 6 млн грн превышает размер доходов, которые законно получил отец Пикало. Однако НАПК установило, что в его распоряжении две квартиры в Днепре и четыре автомобиля. Отец военкома также стал основателем и конечным бенефициарным собственником фирмы с уставным капиталом в 1 млн 100 тыс. грн, сформированным на средства его собственной наличности. В июле 2023 года эта фирма приобрела часть торгового комплекса в Днепропетровской области за 1 млн 150 тыс. грн. Законность этого всего Пикало не доказал.

Скандал с Сергеем Бабичем

Сергей Бабич. Источник: соцсети

Последний в рейтинге — начальник Самборского районного ТЦК Львовской области Сергей Бабич. НАПК выяснили, что в течение 2020-2022 годов он с женой приобрел ряд объектов недвижимости. Глава ТЦК утверждал, что недвижимость была приобретена за сбережения семьи за предыдущий период, зарплаты членов семьи и за 42 тыс. дол. от матери.

Однако разница между стоимостью активов и официальными доходами семьи достигла более 4,4 млн грн. Поэтому НАПК передало в САП соответствующие материалы и там готовятся к судебному иску и взысканию активов Бабича и его семьи в пользу государства.

Детальнее с рейтингом самых богатых украинских военнослужащих можно ознакомиться ниже:

Рейтинг самых "богатых" украинских военкомов. Инфографика Новини.LIVE

Напомним, что расследование дела одесского военкома Евгения Борисова продлили до декабря.

В то же время в Ивано-Франковской области суд признал незаконным содержание мобилизованного в военкомате.

А в Ровенской области ГБР сообщило о подозрении двум военнослужащим ВСУ. Женщины незаконно получали средства и боевые доплаты, но не появлялись даже на месте службы.