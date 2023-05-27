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Як змінилися правила перетину кордону з дітьми у 2023 році

27 травня 2023 12:58
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Перетин кордону з дітьми — як змінилися правила у 2023 році
Малюк з валізами в аеропорту. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Повномасштабне вторгнення РФ до України повністю змінили життя українців. Особливо це стосується виїзду за кордон з неповнолітніми дітьми. 

Новини.LIVE зібрали усі оновлення, що стосується правил перетину кордону з малолітніми дітьми.

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Для того, аби виїхати за кордон дітям до 16 років обов'язково необхідний супровід дорослих. Це можуть бути батьки, родичі чи опікуни. Однак процедура перетину кордону буде відрізнятись.

В українському законодавстві чітко сформовані положення, які визначають, що дітям обов`язково потрібен супровід:

  • матері чи батька за наявності свідоцтва про народження дитини. Під час воєнного стану нотаріальна згода іншого з батьків не потрібна;
  • інших родичів — бабусі, дідуся, мачухи, вітчима або повнолітнього брата чи сестри. У цьому випадку також потрібне свідоцтво про народження дитини та документ, який підтверджує родинні зв`язки (не завірений нотаріально);
  • осіб, які не є родичами дитини. Цим громадянам потрібно мати письмову заяву одного з батьків (має бути завірена органом опіки), свідоцтво про народження дитини та документ, що посвідчує особу дорослого.

Зазначимо, що вже з 16 років дитині дозволено самостійно виїжджати за кордон, і дозвіл батьків для цього не потрібен. Це правило діє не залежно від воєнного стану.

Нагадаємо, нещодавно адвокат Ростислав Кравець розповів, чи можна чоловікам, у яких дружина вагітна третьою дитиною, виїжджати за кордон. Чоловіки зможуть виїхати лише в тому випадку, коли термін вагітності буде становити не менш як 35 тижнів (у такому випадку вважатиметься, що у чоловіка вже троє дітей).

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