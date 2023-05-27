Пересечение границы с детьми — как изменились правила в 2023 году

Ребенок с чемоданами в аэропорту. Фото: google.com

Полномасштабное вторжение РФ в Украину полностью изменило жизнь украинцев. В особенности это касается выезда за границу с несовершеннолетними детьми.

Новини.LIVE собрали все обновления, касающиеся правил пересечения границы с малолетними детьми.

Читайте также:

Выезд за границу с несовершеннолетними детьми в 2023 году

Для того чтобы выехать за границу детям до 16 лет, обязательно необходимо сопровождение взрослых. Это могут быть родители, родственники или опекуны. Однако процедура пересечения границы будет отличаться.

В украинском законодательстве четко сформированы положения, определяющие, что детям обязательно нужно сопровождение:

матери или отца при наличии свидетельства рождения ребенка. Во время военного положения нотариальное согласие другого родителя не требуется;

других родственников — бабушки, дедушки, мачехи, отчима или совершеннолетнего брата или сестры. В этом случае также требуется свидетельство о рождении ребенка и документ, подтверждающий родственные связи (не заверенный нотариально);

лиц, не являющихся родственниками ребенка. Этим гражданам нужно иметь письменное заявление одного из родителей (должно быть заверено органом опеки), свидетельство о рождении ребенка и документ, удостоверяющий личность взрослого.

Отметим, что уже с 16 лет ребенку разрешено самостоятельно выезжать за границу, и разрешение родителей для этого не нужно. Это правило действует независимо от военного положения.

Напомним, недавно адвокат Ростислав Кравец рассказал, можно ли мужчинам, у которых жена беременна третьим ребенком, уезжать за границу. Мужчины смогут уехать только в том случае, когда срок беременности будет составлять не менее 35 недель (в таком случае будет считаться, что у мужчины уже трое детей).