Як змінився в Україні порядок встановлення інвалідності через війну

Літня жінка з милицями. Фото: Pexels

Внаслідок широкомасштабної російської агресії проти України люди отримують серйозні поранення. В деяких випадках вони можуть привести до інвалідності. У травні влада прийняла деякі зміни щодо порядку встановлення інвалідності внаслідок війни.

Про це розповіли фахівці "Юридичного порадника для ВПО".

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Інвалідність внаслідок війни

Минулого місяця набула чинності Постанова Кабміну №452. Вона визначає, що встановлення причинного зв’язку між фактом інвалідності та тим, що така інвалідність настала внаслідок поранень чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння здійснюється на підставі рішення профільної міжвідомчої комісії.

Ця комісія утворюється при Міністерстві у справах ветеранів. Причинний зв’язок буде встановлювати МСЕК на підставі відповідного рішення міжвідомчої комісії при Мінветеранів.

До того ж було уточнено перелік територій, отримання особами поранень чи інших ушкоджень здоров’я на яких дає підстави вважати, що інвалідність настала від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння:

до 1 грудня 2014 року — території проведення АТО, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях;

з 1 грудня 2014 року до 24 лютого 2022 року — території проведення АТО, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, де органи державної влади здійснюють свої повноваження, та в населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення;

з 24 лютого 2022 року — території проведення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ проти України.

"Встановлено, що належність населеного пункту, де було одержане ушкодження здоров’я від боєприпасів, до території проведення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, визначається відповідно до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ", — йдеться у повідомленні.

Перелік можна знайти за посиланням.

Встановлення інвалідності внаслідок війни

Фахівці розповіли, що для встановлення факту інвалідності внаслідок війни на розгляд міжвідомчої комісії Мінветеранів за адресою: провулок Музейний, 12, м. Київ, 01001 необхідно подати:

письмову заяву;

​​копії сторінок паспорта громадянина України та копія довідки про реєстрацію місця проживання (для осіб до 14 років надається копія свідоцтва про народження);

​​копію РНОКПП;

​​копії первинної медичної облікової документації, форми яких затверджені МОЗ;

​​висновок медичного експерта, що засвідчує факт отримання поранень чи інших ушкоджень здоров’я від боєприпасів;

копію довідки МСЕК про групу і причину інвалідності від загального захворювання (для повнолітніх) або копію висновку ЛКК (для дітей);

довідку про відсутність (наявність) судимості;

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформований не пізніше як за 3 місяці до звернення особи із заявою;

інші документи (за наявності), які можуть засвідчити одержання постраждалою особою ушкоджень здоров’я.

Документи можна подати особисто, через представника або направити АТ "Укрпошта".

Нагадаємо, російсько-українська війна триває вже дев'ять років. За цей час багато українських військових, які захищають нашу країну від загарбника, зазнали поранень та ушкоджень, внаслідок яких дістали інвалідність. Саме тому задля їхнього соціального забезпечення та захисту держава надає особливий статус, який передбачає певні гарантії.