Как изменился в Украине порядок установления инвалидности из-за войны

Пожилая женщина с костылями. Фото: Pexels

В результате широкомасштабной российской агрессии против Украины люди получают серьезные ранения. В некоторых случаях они могут привести к инвалидности. В мае власти приняли некоторые изменения относительно порядка установления инвалидности в результате войны.

Об этом рассказали специалисты "Юридического советчика для ВПЛ".

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Инвалидность в результате войны

В прошлом месяце вступило в силу Постановление Кабмина №452. Оно определяет, что установление причинной связи между фактом инвалидности и тем, что такая инвалидность наступила в результате ранения или других повреждений здоровья, полученных от взрывчатых веществ, боеприпасов и военного вооружения осуществляется из решения профильной межведомственной комиссии.

Эта комиссия создается при Министерстве по делам ветеранов. Причинную связь будет устанавливать МСЭК на основании соответствующего решения межведомственной комиссии при Минветеранов.

К тому же был уточнен перечень территорий, получение лицами ранений или других повреждений здоровья, на которых дает основания считать, что инвалидность наступила от взрывчатых веществ, боеприпасов и военного вооружения:

до 1 декабря 2014 года — территории проведения АТО, осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях;

с 1 декабря 2014 года по 24 февраля 2022 года — территории проведения АТО, осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия, и в населенных пунктах, расположенных на линии столкновения;

с 24 февраля 2022 года — территории проведения мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины.

"Установлено, что принадлежность населенного пункта, где было получено повреждение здоровья от боеприпасов, к территории проведения мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, определяется в соответствии с Перечнем территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ", — говорится в сообщении.

Список можно найти по ссылке.

Установление инвалидности в результате войны

Специалисты рассказали, что для установления факта инвалидности в результате войны на рассмотрение межведомственной комиссии Минветеранов по адресу: Музейный переулок, 12, г. Киев, 01001 необходимо подать:

письменное заявление;

копии страниц паспорта гражданина Украины и копия справки о регистрации места жительства (для лиц до 14 лет предоставляется копия свидетельства о рождении);

копию РНОКПП;

копии первичной медицинской учетной документации, формы которых утверждены Минздравом;

заключение медицинского эксперта, удостоверяющий факт получения ранений или других повреждений здоровья от боеприпасов;

копию справки МСЭК о группе и причине инвалидности от общего заболевания (для совершеннолетних) или копию заключения ЛКК (для детей);

справку об отсутствии (наличии) судимости;

выписка из Единого реестра досудебных расследований, сформированная не позднее чем за 3 месяца до обращения лица с заявлением;

другие документы (при наличии), которые могут удостоверить получение пострадавшим лицом повреждений здоровья.

Документы можно подать лично через представителя или направить АО "Укрпочта".

Напомним, российско-украинская война продолжается девять лет. За это время многие украинские военные, защищающие нашу страну от захватчика, получили ранения и повреждения, в результате которых получили инвалидность. Именно поэтому для социального обеспечения и защиты государство предоставляет особый статус, который предусматривает определенные гарантии.