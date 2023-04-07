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Яка зараз чисельність населення України: в Інституті демографії назвали цифри

7 квітня 2023 16:18
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Перепис населення України востаннє проводився ще у 2001 році
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

В Інституті демографії та соціальних досліджень припускають, що станом на 1 січня 2023 року чисельність населення України становила 28-34 млн. А до 2030 року чисельність населення, відповідно до прогнозів фахівців, скоротиться до 24-32 млн. 

Про це під час дискусії "Зміна демографічної ситуації в країні: прогнози і виклики для держави" повідомила директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України Елла Лібанова

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Відсутність чітких даних 

"Ми спробували оцінити чисельність населення на 1 січня 2023 року в кордонах країни на 1 січня 2022 року. У нас вийшла варіація від 28 до 34 мільйонів осіб. Левова частка цієї варіації пов'язана з тим, що ми не розуміємо, що відбувається з міграцією", — сказала фахівець.

Вона підкреслила, що більш точні дані можна отримати, якщо "навести лад" з обліком українців, які перетинають кордон на Заході і з Молдовою.

Водночас експерт визнала, що "порахувати ті начебто три мільйони українців, які перетнули кордон з росією" буде дуже складно.

За її словами, головним джерелом інформації про чисельність населення будь-якої країни є перепис, який у незалежній Україні проводився лише раз — у 2001 році.

Прогнози

В Інституті демографії та соціальних досліджень припускають, що на 1 січня 2030 року чисельність населення України становитиме від 24 млн до 32 млн.

"24-32 мільйони — наш прогноз чисельності населення станом на 1 січня 2030 року в межах кордону на 1 січня 2022 року", — підкреслила Лібанова, зауваживши, що ситуація може змінитися у разі "шаленого міграційного припливу".

Нагадаємо, раніше демографи спрогнозували у 2023 році катастрофічне падіння народжуваності в Україні.

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