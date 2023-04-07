Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Общество arrow Какова сейчас численность населения Украины: в Институте демографии назвали цифры arrow

Какова сейчас численность населения Украины: в Институте демографии назвали цифры

7 апреля 2023 16:18
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Перепись населения Украины в последний раз проводилась еще в 2001 году
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В Институте демографии и социальных исследований предполагают, что на 1 января 2023 года численность населения Украины составляла 28-34 млн. А к 2030 году численность населения, согласно прогнозам специалистов, сократится до 24-32 млн.

Об этом во время дискуссии "Изменение демографической ситуации в стране: прогнозы и вызовы для государства" сообщила директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины Элла Либанова.

Читайте также:

Отсутствие четких данных

"Мы попытались оценить численность населения на 1 января 2023 года в границах страны на 1 января 2022 года. У нас получилась вариация от 28 до 34 миллионов человек. Львиная доля этой вариации связана с тем, что мы не понимаем, что происходит с миграцией", — сказала специалист.

Она подчеркнула, что более точные данные можно получить, если "навести порядок" с учетом украинцев, пересекающих границу на Западе и с Молдовой.

В то же время эксперт признала, что "посчитать те вроде бы три миллиона украинцев, которые пересекли границу с россией", будет очень сложно.

По ее словам, главным источником информации о численности населения любой страны является перепись, которая в независимой Украине проводилась только раз — в 2001 году.

Прогнозы

В Институте демографии и социальных исследований предполагают, что на 1 января 2030 численность населения Украины составит от 24 млн до 32 млн.

"24-32 миллиона — наш прогноз численности населения по состоянию на 1 января 2030 года в пределах границы на 1 января 2022 года", — подчеркнула Либанова, отметив, что ситуация может измениться в случае "безумного миграционного притока".

Напомним, ранее демографы спрогнозировали в 2023 году катастрофическое падение рождаемости в Украине.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

06:23Украинцам с минимальными пенсиями выплатят надбавки: кто получит 70%

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB