Какова сейчас численность населения Украины: в Институте демографии назвали цифры

Перепись населения Украины в последний раз проводилась еще в 2001 году

В Институте демографии и социальных исследований предполагают, что на 1 января 2023 года численность населения Украины составляла 28-34 млн. А к 2030 году численность населения, согласно прогнозам специалистов, сократится до 24-32 млн.

Об этом во время дискуссии "Изменение демографической ситуации в стране: прогнозы и вызовы для государства" сообщила директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины Элла Либанова.

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Отсутствие четких данных

"Мы попытались оценить численность населения на 1 января 2023 года в границах страны на 1 января 2022 года. У нас получилась вариация от 28 до 34 миллионов человек. Львиная доля этой вариации связана с тем, что мы не понимаем, что происходит с миграцией", — сказала специалист.

Она подчеркнула, что более точные данные можно получить, если "навести порядок" с учетом украинцев, пересекающих границу на Западе и с Молдовой.

В то же время эксперт признала, что "посчитать те вроде бы три миллиона украинцев, которые пересекли границу с россией", будет очень сложно.

По ее словам, главным источником информации о численности населения любой страны является перепись, которая в независимой Украине проводилась только раз — в 2001 году.

Прогнозы

В Институте демографии и социальных исследований предполагают, что на 1 января 2030 численность населения Украины составит от 24 млн до 32 млн.

"24-32 миллиона — наш прогноз численности населения по состоянию на 1 января 2030 года в пределах границы на 1 января 2022 года", — подчеркнула Либанова, отметив, что ситуация может измениться в случае "безумного миграционного притока".

Напомним, ранее демографы спрогнозировали в 2023 году катастрофическое падение рождаемости в Украине.