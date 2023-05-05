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"Яке прекрасне життя у мене було": у Черкасах поховали добровольця ЗСУ Володимира Мукана

5 травня 2023 11:53
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
У Черкасах поховали журналіста Володимира Мукана: церемонія прощання
Прощання із добровольцем ЗСУ Володимиром Муканом у Черкасах. ФОТО: Галина Остаповець
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

У четвер 4 травня в Черкасах попрощалися із українським журналістом 35-річним Володимиром Муканом. Він був добровольцем ЗСУ, на війні із перших її днів і загинув на найгарячішому напрямку під час виконання бойового завдання — у Бахмуті. Сиротами залишилося двоє малолітніх синів та дружина.

Володимир Мукан народився у Черкасах, закінчив філологію у Київському університеті ім. Тараса Шевченка. Мав науковий ступінь кандидата філологічних наук.

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До початку повномасштабного вторгнення працював журналістом у різних ЗМІ: Znaj.ua, "Мейнстрім",Gazeta.ua, "Країна". Був піарником у компаніях "Екокарз", "Електрокарз", СК "ПЗУ Україна", власником агенції комунікацій, співорганізатором Old Сar Land. Одночасно викладав в Університеті державної фіскальної служби України, що в Ірпені на Київщині.

Володимир Мукан
Володимир Мукан. Фото: ФБ Олег Пальчик

З початку війни в Україні, лютого 2022-го, пішов добровольцем до ЗСУ. Брав участь у бойових діях у найгарячіших точках фронту — Попасній, Лисичанську, брав участь у контрнаступі на Харківщині. В останні тижні життя перебував у Бахмуті. Отримав там офіцерське звання — молодшого лейтенанта — буквально за 8-9 днів днів до загибелі.

А ось його останній допис на сторінці у Фейсбуці — про величезну кількість куль і снарядів у Бахмуті.

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Cкріншот. ФОТО: Новини.LIVE

"Володя — велика втрата для України. Принциповий, сміливий, розумний, винахідливий і максимально продуктивний. Що вимагав і від інших. В п'ятницю зателефонував, наче попрощатися. Розповідав про трупи росіян і руку, яку викопали на позиціях. Я вкотре сказав "нах*ятитудиполіз", а ти лише вчергове зауважив: "Яке прекрасне, яскраве життя у мене було". Це велика втрата. Страшна трагедія, знаючи, скільки ти міг всього зробити і яка пустка в людей, які тебе втратили", — написав на своїй сторінці у Фейсбук про Мукана його колега — журналіст Ельдар Сарахман, теж доброволець українських військ.

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Прощання із Володимиром Муканом. Фото: Галина Остаповець

Автор тексту, Галина Остаповець, теж підтримувала активний звʼязок із Володимиром Муканом увесь час його служби. Востаннє ми спілкувалися 13 квітня. Ось наша остання розмова:

"Загалом все нормально, є деякі наші переваги в арті на багатьох позиціях. Росіяни намагаються проломити оборону. Сумно, що рік тому я був у Бахмуті, Часовому Яру і вони ще не були зайняті кацапами", — відповів Володимир на питання про його справи.

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Алея Слави на одному із кладовищ у Черкасах. Фото: Новини.LIVE

Володимира Мукана поховали на алеї українських воїнів на одному із кладовищ у Черкасах. Він посмертно отримав звання "лейтенант". Володя неймовірно зрадів би такій нагороді та пишався би, сказавши улюблені слова: "Служу народу України!".

 

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