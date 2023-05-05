У Черкасах поховали журналіста Володимира Мукана: церемонія прощання

"Яке прекрасне життя у мене було": у Черкасах поховали добровольця ЗСУ Володимира Мукана
У четвер 4 травня в Черкасах попрощалися із українським журналістом 35-річним Володимиром Муканом. Він був добровольцем ЗСУ, на війні із перших її днів і загинув на найгарячішому напрямку під час виконання бойового завдання — у Бахмуті. Сиротами залишилося двоє малолітніх синів та дружина.
Володимир Мукан народився у Черкасах, закінчив філологію у Київському університеті ім. Тараса Шевченка. Мав науковий ступінь кандидата філологічних наук.
До початку повномасштабного вторгнення працював журналістом у різних ЗМІ: Znaj.ua, "Мейнстрім",Gazeta.ua, "Країна". Був піарником у компаніях "Екокарз", "Електрокарз", СК "ПЗУ Україна", власником агенції комунікацій, співорганізатором Old Сar Land. Одночасно викладав в Університеті державної фіскальної служби України, що в Ірпені на Київщині.
З початку війни в Україні, лютого 2022-го, пішов добровольцем до ЗСУ. Брав участь у бойових діях у найгарячіших точках фронту — Попасній, Лисичанську, брав участь у контрнаступі на Харківщині. В останні тижні життя перебував у Бахмуті. Отримав там офіцерське звання — молодшого лейтенанта — буквально за 8-9 днів днів до загибелі.
А ось його останній допис на сторінці у Фейсбуці — про величезну кількість куль і снарядів у Бахмуті.
"Володя — велика втрата для України. Принциповий, сміливий, розумний, винахідливий і максимально продуктивний. Що вимагав і від інших. В п'ятницю зателефонував, наче попрощатися. Розповідав про трупи росіян і руку, яку викопали на позиціях. Я вкотре сказав "нах*ятитудиполіз", а ти лише вчергове зауважив: "Яке прекрасне, яскраве життя у мене було". Це велика втрата. Страшна трагедія, знаючи, скільки ти міг всього зробити і яка пустка в людей, які тебе втратили", — написав на своїй сторінці у Фейсбук про Мукана його колега — журналіст Ельдар Сарахман, теж доброволець українських військ.
Автор тексту, Галина Остаповець, теж підтримувала активний звʼязок із Володимиром Муканом увесь час його служби. Востаннє ми спілкувалися 13 квітня. Ось наша остання розмова:
"Загалом все нормально, є деякі наші переваги в арті на багатьох позиціях. Росіяни намагаються проломити оборону. Сумно, що рік тому я був у Бахмуті, Часовому Яру і вони ще не були зайняті кацапами", — відповів Володимир на питання про його справи.
Володимира Мукана поховали на алеї українських воїнів на одному із кладовищ у Черкасах. Він посмертно отримав звання "лейтенант". Володя неймовірно зрадів би такій нагороді та пишався би, сказавши улюблені слова: "Служу народу України!".