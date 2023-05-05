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"Какая прекрасная жизнь у меня была": в Черкассах похоронили добровольца ВСУ Владимира Мукана

5 мая 2023 11:53
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
В Черкассах похоронили журналиста Владимира Мукана: церемония прощания
Прощание с добровольцем ВСУ Владимиром Муканом в Черкассах. ФОТО: Галина Остаповец
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

В четверг, 4 мая, в Черкассах простились с украинским журналистом 35-летним Владимиром Муканом. Он был добровольцем ВСУ, на войне с первых дней и погиб на самом горячем направлении во время выполнения боевого задания — в Бахмуте. Сиротами остались двое малолетних сыновей и жена.

Владимир Мукан родился в Черкассах, окончил филологию в Киевском университете им. Тараса Шевченко. Имел научную степень кандидата филологических наук.

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До начала полномасштабного вторжения работал журналистом в разных СМИ: Znaj.ua, "Мейнстрим", Gazeta.ua, "Країна". Был пиарщиком в компаниях "Экокарз", "Электрокарз", СК "ПЗУ Украина", владельцем агентства коммуникаций, соорганизатором Old Сar Land. Одновременно преподавал в Университете государственной фискальной службы Украины в Ирпене Киевской области.

Владимир Мукан
Владимир Мукан. Фото: ФБ Олег Пальчик

С начала войны в Украине, февраля 2022 года, пошел добровольцем в ВСУ. Участвовал в боевых действиях в самых горячих точках фронта — Попасной, Лисичанске, участвовал в контрнаступлении в Харьковской области. В последние недели жизни находился в Бахмуте. Получил там офицерское звание — младшего лейтенанта — буквально за 8-9 дней до гибели.

А вот его последнее сообщение на странице в Фейсбуке — об огромном количестве пуль и снарядов в Бахмуте.

Скриншот
Скриншот. ФОТО: Новини.LIVE

"Володя — большая потеря для Украины. Принципиальный, смелый, умный, изобретательный и максимально продуктивный. Что требовал и от других. В пятницу позвонил, как будто бы попрощаться. Рассказывал о трупах россиян и руке, которую вы выкопали на позициях. Я в очередной раз сказал" нах*ятитудиполез", а ты лишь в очередной раз заметил: "Какая прекрасная, яркая жизнь у меня была". Это большая потеря. Страшная трагедия, зная, сколько ты мог всего сделать и какая пустота у людей, которые тебя потеряли", — написал на своей странице в Фейсбуке о Мукане его коллега — журналист Эльдар Сарахман, тоже доброволец украинских войск.

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Прощание с Владимиром Муканом. Фото: Галина Остаповец

Автор текста Галина Остаповец тоже поддерживала активную связь с Владимиром Муканом все время его службы. В последний раз мы общались 13 апреля. Вот наша последняя беседа:

"В общем, все нормально, есть некоторые наши преимущества в арте на многих позициях. Россияне пытаются проломить оборону. Печально, что год назад я был в Бахмуте, Часовом Яру и они еще не были заняты кацапами", — ответил Владимир на вопрос о его делах.

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Аллея Славы на одном из кладбищ в Черкассах. Фото: Новини.LIVE

Владимира Мукана похоронили на аллее украинских воинов на одном из кладбищ в Черкассах. Он посмертно получил звание "лейтенант". Володя невероятно обрадовался бы такой награде и гордился бы, сказав любимые слова: "Служу народу Украины!".

 

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