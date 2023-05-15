Яке свято відзначають 16 травня – що потрібно знати, дозволи та заборони цього дня

Великомученики Тимофій та Мавра. Фото: google.com

16 травня у церкві вшановують великомучеників Маври і Тимофія. Тому важливо знати, що не можна робити в цей день, а що, навпаки, потрібно робити, а також розуміти, які існують народні прикмети в цей день та що вони означають.

Новини.LIVE пояснили, які прикмети та заборони існують на цей день.

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Зазвичай, 16 травня справжні господині садили розсаду капусти та сіяли різні овочі по городу. Але перед тим, як почати сіяти, потрібно знати, що розсаду обов’язково потрібно оброблювати святою водою. Вважається, що вона захищає від гусениць та попелиці.

Що потрібно робити 16 травня?

Варто зазначити, що Тимофій з Маврою були досить працьовитими та негучними. У цей день важливо завжди берегти мир та тримати спокійну ауру серед членів сім’ї. На кухні господині обов’язково повинні були готувати зелений борщ, а головним інгредієнтом був щавель та кропива.

Зелений борщ із щавеля та кропиви. Фото: Pinterest

До речі, кропиву у цей день люди збирали не тільки для того, щоб зробити з неї якусь страву. 16 травня вважалося, що цією рослиною потрібно один одного побити, адже таким чином можна покращити стан здоров’я людини та прибрати від нього погані думки.

У цей день також можна було їздити по справах, адже вважалося, що це є дуже вдалим рішенням. Якщо у будинку сталися погані моменти, його можна було наповнити гілками з берези, адже вважалося, що так можна повернути благополуччя та удачу родині.

Березові гілки на вулиці. Фото: google.com

Що категорично забороняється робити?

Важливо розуміти, що 16 травня не можна:

вступати з кимось у конфлікт та з’ясовувати стосунки з коханими;

проявляти ревнощі по відношенню до коханої людини, адже предки вважали, що наступний рік буде таким само, як цей день;

мати погані думки та сумувати;

робити ремонт, який пов’язаний з будівництвом та облаштуванням будинку, адже предки вірили, що ці дії будуть невдалими;

купувати або дарувати носові хустки, адже вважалося, що після цього можна серйозно захворіти;

проливати молоко, адже вважалося, що в сім’ї можуть виникнути негаразди.

Проливання молока на поверхню. Фото ілюстративне: Freepik

Народні прикмети

У давні часи предки вважали, що природа 16 травня точно може підказати, що буде далі. Наприклад, якщо на черемсі з’являються білі квіти, то температура повітря незабаром знизиться, а якщо на рослинах вранці є багато роси, то варто очікувати щедрий врожай огірків.

Також вважалося, що якщо дуб встав зеленим, то літо цього року буде досить посушливим.

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