Какой праздник отмечают 16 мая – что нужно знать, разрешения и запреты в этот день

Великомученики Тимофей и Мавра. Фото: google.com

16 мая в церкви почитают память великомучеников Мавры и Тимофея. Поэтому важно знать, что нельзя делать в этот день, а что, наоборот, нужно делать, а также понимать, какие существуют народные приметы в этот день и что они означают.

Новини.LIVE объяснили, какие приметы и запреты существуют в этот день.

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Обычно 16 мая настоящие хозяйки сажали рассаду капусты и сеяли разные овощи по огороду. Но перед тем, как начать сеять, нужно знать, что рассаду обязательно нужно обрабатывать святой водой. Считается, что она защищает от гусениц и тли.

Что нужно делать 16 мая?

Стоит отметить, что Тимофей с Маврой были трудолюбивыми и негромкими. В этот день важно всегда держать мир и держать спокойную ауру среди членов семьи. На кухне хозяйки обязательно должны были готовить зеленый борщ, а главным ингредиентом был щавель и крапива.

Зеленый борщ из щавеля и крапивы. Фото: Pinterest

Кстати, крапиву в этот день люди собирали не только для того, чтобы сделать из нее какое–нибудь блюдо. 16 мая считалось, что этим растением нужно побить друг друга, ведь таким образом можно улучшить состояние здоровья человека и убрать от него плохие мысли.

В этот день также можно было ездить по делам, ведь считалось, что это очень удачное решение. Если в доме произошли плохие моменты, его можно было наполнить ветвями из березы, ведь считалось, что так можно вернуть благополучие и удачу семье.

Березовые ветви на улице. Фото: google.com

Что категорически запрещается делать?

Важно понимать, что 16 мая нельзя:

вступать с кем–либо в конфликт и выяснять отношения с любимыми;

проявлять ревность по отношению к любимому человеку, ведь предки считали, что следующий год будет таким же, как этот день;

иметь плохие мысли и печалиться;

делать ремонт, связанный со строительством и обустройством дома, ведь предки верили, что эти действия будут неудачными;

покупать или дарить носовые платки, ведь считалось, что после этого можно серьезно заболеть;

проливать молоко, ведь считалось, что в семье могут возникнуть проблемы.

Пролив молока на поверхность. Фото иллюстративное: Freepik

Народные приметы

В древности предки считали, что природа 16 мая точно может подсказать, что будет дальше. Например, если на черемушке появляются белые цветы, то температура воздуха вскоре снизится, а если на растениях утром много росы, то стоит ожидать щедрый урожай огурцов.

Также считалось, что если дуб стал зеленым, то лето этого года будет достаточно засушливым.

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