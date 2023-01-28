Яке завтра свято - 29 січня - прикмети, традиції та заборони

Православна церква 29 січня вшановує пам'ять святого апостола Петра

У цей день у світі відзначають День мобілізації проти загрози ядерної війни.

Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.

Що святкують у світі

В Україні — День пам'яті Героїв Крут,

у США — День штату Канзас, День вільнодумців, Фестиваль ковбойської поезії, День кукурудзяних чипсів, День собак-поводирів, День скнари, День гвоздики, День головоломок, День обміну насінням,

у Непалі — День мучеників,

у Молдові — День працівників прокуратури,

в Іспанії — Свято святого Валерія Сарагоського.

Яке релігійне свято 29 січня

Православна церква 29 січня вшановує пам'ять святого апостола Петра. У народі день назвали Петро Напівкорм, або Петрів день.

Хто святкує іменини

Максим,

Леоніла,

Петро,

Іван

Цей день в історії

1918 — відбувся бій під Крутами.

1918 — у Києві о третій годині ночі почалося більшовицьке повстання, яке мало на меті завдати удару по владі й війську Центральної Ради незалежної УНР напередодні вступу до столиці червоної російської армії під командуванням Муравйова.

1921 — на конференції в Парижі країни — переможці в Першій світовій війні визначили суму воєнних репарацій для Німеччини — 226 мільярдів золотом мали бути виплачені протягом 42 років.

1922 — під масою снігу завалився кінотеатр у Нью-Йорку, внаслідок чого загинуло 120 осіб.

1927 — у Лондоні відкрили Park Lane Hotel — перший готель, у кожному номері якого була ванна кімната.

1929 — у Нашвіллі (Теннессі, США) організована перша у світі школа тренування собак-поводирів.

1947 — у Великій Британії зареєстрували рекордно низьку температуру повітря — 26,7 градуса морозу.

1978 — Швеція першою у світі офіційно заборонила використання аерозольних балончиків через їх руйнівний вплив на озоновий шар Землі.

1996 — президент Франції Жак Ширак оголосив про цілковите припинення його країною ядерних випробувань.

2002 — президент США Джордж Вокер Буш назвав Ірак, Іран та Північну Корею "Віссю зла".

Народні прикмети та традиції

Якщо в коморах житнього хліба більша частина залишилася, буде добрий урожай.

Курка стоїть на одній нозі — до морозу.

Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.

Завірюха на Петра — до дощового літа.

Що не можна робити 29 січня