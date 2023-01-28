Яке завтра свято - 29 січня - прикмети, традиції та заборони

Яке свято відзначають 29 січня: прикмети, традиції та заборони цього дня
28 січня 2023 19:00
Православна церква 29 січня вшановує пам'ять святого апостола Петра
У цей день у світі відзначають День мобілізації проти загрози ядерної війни.
Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.
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Що святкують у світі
- В Україні — День пам'яті Героїв Крут,
- у США — День штату Канзас, День вільнодумців, Фестиваль ковбойської поезії, День кукурудзяних чипсів, День собак-поводирів, День скнари, День гвоздики, День головоломок, День обміну насінням,
- у Непалі — День мучеників,
- у Молдові — День працівників прокуратури,
- в Іспанії — Свято святого Валерія Сарагоського.
Яке релігійне свято 29 січня
Православна церква 29 січня вшановує пам'ять святого апостола Петра. У народі день назвали Петро Напівкорм, або Петрів день.
Хто святкує іменини
- Максим,
- Леоніла,
- Петро,
- Іван
Цей день в історії
- 1918 — відбувся бій під Крутами.
- 1918 — у Києві о третій годині ночі почалося більшовицьке повстання, яке мало на меті завдати удару по владі й війську Центральної Ради незалежної УНР напередодні вступу до столиці червоної російської армії під командуванням Муравйова.
- 1921 — на конференції в Парижі країни — переможці в Першій світовій війні визначили суму воєнних репарацій для Німеччини — 226 мільярдів золотом мали бути виплачені протягом 42 років.
- 1922 — під масою снігу завалився кінотеатр у Нью-Йорку, внаслідок чого загинуло 120 осіб.
- 1927 — у Лондоні відкрили Park Lane Hotel — перший готель, у кожному номері якого була ванна кімната.
- 1929 — у Нашвіллі (Теннессі, США) організована перша у світі школа тренування собак-поводирів.
- 1947 — у Великій Британії зареєстрували рекордно низьку температуру повітря — 26,7 градуса морозу.
- 1978 — Швеція першою у світі офіційно заборонила використання аерозольних балончиків через їх руйнівний вплив на озоновий шар Землі.
- 1996 — президент Франції Жак Ширак оголосив про цілковите припинення його країною ядерних випробувань.
- 2002 — президент США Джордж Вокер Буш назвав Ірак, Іран та Північну Корею "Віссю зла".
Народні прикмети та традиції
- Якщо в коморах житнього хліба більша частина залишилася, буде добрий урожай.
- Курка стоїть на одній нозі — до морозу.
- Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.
- Завірюха на Петра — до дощового літа.
Що не можна робити 29 січня
- 29 січня з давніх-давен не слід відмовлятися від хліба.
- Не можна пліткувати чи говорити неправду.
- Забороняється цього дня й лихословити.
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