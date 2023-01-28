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Яке свято відзначають 29 січня: прикмети, традиції та заборони цього дня

28 січня 2023 19:00
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Яке завтра свято - 29 січня - прикмети, традиції та заборони
Православна церква 29 січня вшановує пам'ять святого апостола Петра
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

У цей день у світі відзначають День мобілізації проти загрози ядерної війни.

Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.

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Що святкують у світі

  • В Україні — День пам'яті Героїв Крут,
  • у США — День штату Канзас, День вільнодумців, Фестиваль ковбойської поезії, День кукурудзяних чипсів, День собак-поводирів, День скнари, День гвоздики, День головоломок, День обміну насінням,
  • у Непалі — День мучеників,
  • у Молдові — День працівників прокуратури,
  • в Іспанії — Свято святого Валерія Сарагоського.

Яке релігійне свято 29 січня

Православна церква 29 січня вшановує пам'ять святого апостола Петра. У народі день назвали Петро Напівкорм, або Петрів день.   

Хто святкує іменини

  • Максим,
  • Леоніла,
  • Петро,
  • Іван

Цей день в історії

  • 1918 — відбувся бій під Крутами.
  • 1918 — у Києві о третій годині ночі почалося більшовицьке повстання, яке мало на меті завдати удару по владі й війську Центральної Ради незалежної УНР напередодні вступу до столиці червоної російської армії під командуванням Муравйова.
  • 1921 — на конференції в Парижі країни — переможці в Першій світовій війні визначили суму воєнних репарацій для Німеччини — 226 мільярдів золотом мали бути виплачені протягом 42 років.
  • 1922 — під масою снігу завалився кінотеатр у Нью-Йорку, внаслідок чого загинуло 120 осіб.
  • 1927 — у Лондоні відкрили Park Lane Hotel — перший готель, у кожному номері якого була ванна кімната.
  • 1929 — у Нашвіллі (Теннессі, США) організована перша у світі школа тренування собак-поводирів.
  • 1947 — у Великій Британії зареєстрували рекордно низьку температуру повітря — 26,7 градуса морозу.
  • 1978 — Швеція першою у світі офіційно заборонила використання аерозольних балончиків через їх руйнівний вплив на озоновий шар Землі.
  • 1996 — президент Франції Жак Ширак оголосив про цілковите припинення його країною ядерних випробувань.
  • 2002 — президент США Джордж Вокер Буш назвав Ірак, Іран та Північну Корею "Віссю зла".

Народні прикмети та традиції

  • Якщо в коморах житнього хліба більша частина залишилася, буде добрий урожай.
  • Курка стоїть на одній нозі — до морозу.
  • Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.
  • Завірюха на Петра — до дощового літа.

Що не можна робити 29 січня

  • 29 січня з давніх-давен не слід відмовлятися від хліба.
  • Не можна пліткувати чи говорити неправду.
  • Забороняється цього дня й лихословити.

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