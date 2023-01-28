Какой завтра праздник – 29 января – приметы, традиции и запреты

Православная церковь 29 января чтит память святого апостола Петра

В этот день в мире отмечается День мобилизации против угрозы ядерной войны.

Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.

Празднующие в мире

В Украине — День памяти Героев Крут,

в США — День штата Канзас, День вольнодумцев, Фестиваль ковбойской поэзии, День кукурузных чипсов, День собак-поводырей, День скряги, День гвоздики, День головоломок, День обмена семенами,

в Непале — День мучеников,

в Молдове — День работников прокуратуры,

в Испании — Праздник святого Валерия Сарагосского.

Какой религиозный праздник 29 января

Православная церковь 29 января чтит память святого апостола Петра. В народе день назвали Петр Полукорм, или Петров день.

Кто празднует именины

Максим,

Леонила,

Петр,

Иван

Этот день в истории

1918 — состоялся бой под Крутами.

1918 — в Киеве в три часа ночи началось большевистское восстание, которое имело целью нанести удар по власти и войску Центральной Рады независимой УНР накануне вступления в столицу красной русской армии под командованием Муравьева.

1921 — на конференции в Париже страны — победители в 1-й Мировой войне определили сумму военных репараций для Германии — 226 миллиардов золотом должны были быть выплачены в течение 42 лет.

1922 — под массой снега рухнул кинотеатр в Нью-Йорке, в результате чего погибли 120 человек.

1927 — в Лондоне открыли Park Lane Hotel — первый отель, в каждом номере которого была ванная комната.

1929 — в Нашвилле (Теннесси, США) организована первая в мире школа тренировки собак-поводырей.

1947 — в Великобритании зарегистрировали рекордно низкую температуру воздуха — 26,7 градуса мороза.

1978 — Швеция первой в мире официально запретила использование аэрозольных баллончиков из-за их разрушительного воздействия на озоновый слой Земли.

1996 — президент Франции Жак Ширак объявил о полном прекращении его страной ядерных испытаний.

2002 — президент США Джордж Уокер Буш назвал Ирак, Иран и Северную Корею "Осью зла".

Народные приметы и традиции

Если в амбарах ржаного хлеба большая часть осталась, будет хороший урожай.

Курица стоит на одной ноге — к морозу.

Наши предки заметили, если в этот день ожидается дождь, то зима будет холодной.

Вьюга на Петра — к дождливому лету.

Что нельзя делать 29 января