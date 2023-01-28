Какой завтра праздник – 29 января – приметы, традиции и запреты

Какой праздник отмечают 29 января: приметы, традиции и запреты в этот день
28 января 2023 19:00
Православная церковь 29 января чтит память святого апостола Петра
В этот день в мире отмечается День мобилизации против угрозы ядерной войны.
Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.
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Празднующие в мире
- В Украине — День памяти Героев Крут,
- в США — День штата Канзас, День вольнодумцев, Фестиваль ковбойской поэзии, День кукурузных чипсов, День собак-поводырей, День скряги, День гвоздики, День головоломок, День обмена семенами,
- в Непале — День мучеников,
- в Молдове — День работников прокуратуры,
- в Испании — Праздник святого Валерия Сарагосского.
Какой религиозный праздник 29 января
Православная церковь 29 января чтит память святого апостола Петра. В народе день назвали Петр Полукорм, или Петров день.
Кто празднует именины
- Максим,
- Леонила,
- Петр,
- Иван
Этот день в истории
- 1918 — состоялся бой под Крутами.
- 1918 — в Киеве в три часа ночи началось большевистское восстание, которое имело целью нанести удар по власти и войску Центральной Рады независимой УНР накануне вступления в столицу красной русской армии под командованием Муравьева.
- 1921 — на конференции в Париже страны — победители в 1-й Мировой войне определили сумму военных репараций для Германии — 226 миллиардов золотом должны были быть выплачены в течение 42 лет.
- 1922 — под массой снега рухнул кинотеатр в Нью-Йорке, в результате чего погибли 120 человек.
- 1927 — в Лондоне открыли Park Lane Hotel — первый отель, в каждом номере которого была ванная комната.
- 1929 — в Нашвилле (Теннесси, США) организована первая в мире школа тренировки собак-поводырей.
- 1947 — в Великобритании зарегистрировали рекордно низкую температуру воздуха — 26,7 градуса мороза.
- 1978 — Швеция первой в мире официально запретила использование аэрозольных баллончиков из-за их разрушительного воздействия на озоновый слой Земли.
- 1996 — президент Франции Жак Ширак объявил о полном прекращении его страной ядерных испытаний.
- 2002 — президент США Джордж Уокер Буш назвал Ирак, Иран и Северную Корею "Осью зла".
Народные приметы и традиции
- Если в амбарах ржаного хлеба большая часть осталась, будет хороший урожай.
- Курица стоит на одной ноге — к морозу.
- Наши предки заметили, если в этот день ожидается дождь, то зима будет холодной.
- Вьюга на Петра — к дождливому лету.
Что нельзя делать 29 января
- 29 января с давних времен не следует отказываться от хлеба.
- Нельзя сплетничать или говорить ложь.
- Запрещается в этот день и злословить.
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