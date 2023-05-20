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Які гранти та освітні програми будуть доступні для переселенців цього року

20 травня 2023 20:32
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Які гранти та освітні програми будуть доступні для переселенців цього року
Душ у містечку для переселенців в Ірпені. Фото: Новини.LIVE
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Внутрішньо переселені особи 2023 року можуть отримати два гранти на власний бізнес. Також переселенцям можливо отримати нову чи покращити наявну освіту за допомогою ваучерних програм.

Про це повідомляють Держцентр зайнятості та Мінреінтеграції.

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Освітні програми для ВПО

Завдяки ваучерній програмі для здобуття освіти, внутрішньо переселені особи (ВПО) зможуть отримати нову чи оновити стару освіту.

Освітня програма передбачає:

  • підвищення кваліфікації;
  • перепідготовку (за робітничою професією);
  • здобуття ступеня магістра (для цього треба мати ступінь бакалавра з цієї ж спеціальності чи магістра з будь-якої іншої).

Програма частково чи повністю компенсує вартість навчання.

До списку спеціальностей, внесених у цю програму, включено понад 70 позицій.

Освітній ваучер можна отримати у центрі зайнятості. Для цього треба разом із заявою надати:

  • паспорт;
  • трудову книжку (чи витяг з Реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування);
  • дипломи про вже наявну освіту;
  • ідентифікаційний код. 

Гранти на власний бізнес

2023 року, як пояснили у Мінреінтеграції, для внутрішніх переселенців, діятимуть два гранти.

По-перше, грант на власну справу. Сума гранту становить від 50 до 250 тисяч гривень.

Грант видається на придбання чи лізинг обладнання, закупівлю сировини та орендну плату (не більше 25% від суми гранту).

Грант передбачає обов’язкову роботу протягом трьох років після його отримання і створення щонайменше одного робочого місця.

Другий грант — від 250 тисяч до 1 мільйона гривень — надається ті ВПО, які є ветеранами війни, або члени їхніх родин. Також такий грант надається тим переселенцям, які отримали інвалідність внаслідок війни.

Такий грант дозволено витрачати на орендну плату, франшизу, сировину, обладнання і транспортні засоби, а також на меблі, потрібні для бізнесу.

Нагадаємо, що на початок травня тільки у Києві було зареєстровано 250 тисяч ВПО.

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