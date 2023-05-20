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Какие гранты и образовательные программы будут доступны для переселенцев в этом году

20 мая 2023 20:32
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Какие гранты и образовательные программы будут доступны для переселенцев в этом году
Душ в городке для переселенцев в Ирпене. Фото: Новини.LIVE
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Внутри переселенные лица 2023 могут получить два гранта на собственный бизнес. Также переселенцам возможно получить новое или улучшить образование с помощью ваучерных программ.

Об этом сообщают Госцентр занятости и Минреинтеграции.

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Образовательные программы для ВПЛ

Благодаря ваучерной программе получения образования, внутренне переселенные лица (ВПЛ) смогут получить новое или обновить старое образование.

Образовательная программа предусматривает:

  • повышение квалификации;
  • переподготовку (по рабочей профессии);
  • получение степени магистра (для этого нужно иметь степень бакалавра по этой же специальности или магистра по любой другой).

Программа частично или полностью компенсирует стоимость обучения.

В список специальностей, внесенных в данную программу, включено более 70 позиций.

Образовательный ваучер можно получить в центре занятости. Для этого нужно вместе с заявлением предоставить:

  • паспорт;
  • трудовую книжку (или выписку из Реестра общеобязательного государственного социального страхования);
  • дипломы об уже имеющемся образовании;
  • идентификационный код

Гранты на собственный бизнес

В 2023 году, как пояснили в Минреинтеграции, для внутренних переселенцев будут действовать два гранта.

Во-первых, грант на собственное дело. Сумма гранта составляет от 50 до 250 тысяч гривен.

Грант выдается на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и арендную плату (не более 25% суммы гранта).

Грант предусматривает обязательную работу в течение трех лет после его получения и создания не менее одного рабочего места.

Второй грант — от 250 тысяч до 1 миллиона гривен — предоставляется ВПЛ, которые являются ветеранами войны, или членам их семей. Также такой грант предоставляется тем переселенцам, которые получили инвалидность в результате войны.

Такой грант разрешено тратить на арендную плату, франшизу, сырье, оборудование и транспортные средства, а также на мебель, необходимую для бизнеса.

Напомним, что на начало мая только в Киеве было зарегистрировано 250 тысяч ВПЛ.

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