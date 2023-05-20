Какие гранты и образовательные программы будут доступны для переселенцев в этом году
Внутри переселенные лица 2023 могут получить два гранта на собственный бизнес. Также переселенцам возможно получить новое или улучшить образование с помощью ваучерных программ.
Об этом сообщают Госцентр занятости и Минреинтеграции.
Образовательные программы для ВПЛ
Благодаря ваучерной программе получения образования, внутренне переселенные лица (ВПЛ) смогут получить новое или обновить старое образование.
Образовательная программа предусматривает:
- повышение квалификации;
- переподготовку (по рабочей профессии);
- получение степени магистра (для этого нужно иметь степень бакалавра по этой же специальности или магистра по любой другой).
Программа частично или полностью компенсирует стоимость обучения.
В список специальностей, внесенных в данную программу, включено более 70 позиций.
Образовательный ваучер можно получить в центре занятости. Для этого нужно вместе с заявлением предоставить:
- паспорт;
- трудовую книжку (или выписку из Реестра общеобязательного государственного социального страхования);
- дипломы об уже имеющемся образовании;
- идентификационный код
Гранты на собственный бизнес
В 2023 году, как пояснили в Минреинтеграции, для внутренних переселенцев будут действовать два гранта.
Во-первых, грант на собственное дело. Сумма гранта составляет от 50 до 250 тысяч гривен.
Грант выдается на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и арендную плату (не более 25% суммы гранта).
Грант предусматривает обязательную работу в течение трех лет после его получения и создания не менее одного рабочего места.
Второй грант — от 250 тысяч до 1 миллиона гривен — предоставляется ВПЛ, которые являются ветеранами войны, или членам их семей. Также такой грант предоставляется тем переселенцам, которые получили инвалидность в результате войны.
Такой грант разрешено тратить на арендную плату, франшизу, сырье, оборудование и транспортные средства, а также на мебель, необходимую для бизнеса.
Напомним, что на начало мая только в Киеве было зарегистрировано 250 тысяч ВПЛ.