Які країни в ЄС частіше обирають українські біженці — Eurostat

Біженці з України на кордоні. Ілюстративне фото: УНІАН

Статус тимчасового захисту в країнах ЄС станом на 31 січня мали 4,3 млн осіб, які залишили Україну внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Найбільше біженців з України проживають у Німеччині, Польщі та Чехії.

Про це повідомляє Eurostat.

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Кількість українських біженців у ЄС

Як зазначається, основними країнами ЄС, які прийняли біженців з України, були Німеччина (1270150 осіб; 29,5% від загальної кількості ЄС), Польща (951560; 22,1%) і Чехія (381190; 8,9%).

Порівняно з кінцем грудня 2023 року найбільший приріст біженців зафіксований у Німеччині (+18 905 осіб; +1,5%), Чехії (+8 155; +2,2%) та Іспанії (+2 830; +1,5%).

Кількість українських біженців в країнах ЄС. Інфографіка: Євростат

Кількість українців, які виїхали зі своєї країни через війну, відзначили спад у п'яти країнах ЄС:

Італії (-18 125 осіб; -11,2%);

Польщі (-3 235; -0,3%);

Естонії (-225; -0,6%);

Франції (-205; -0,3%);

Люксембурзі (-10; -0,2%).

При розрахунку на кількість населення кожної країни ЄС, найбільше отримувачів тимчасового захисту на тисячу осіб зафіксовано у Чехії (35,2), Болгарії (26,7), Литві (26,4), Естонії (26,2) та Польщі (25,9). Середній показник ЄС складав 9,6 на тисячу осіб.

На 31 січня 2024 року громадяни України становили понад 98% отримувачів тимчасового захисту. З цієї кількості 46,1% — жінки, 33,2% — діти, 20,7% — дорослі чоловіки.

Нагадаємо, що в Німеччині українські біженці продовжують зіштовхуватися з проблемами під час перетину кордону. Це зумовлено тим, що з 4 березня в них закінчився термін дії посвідки на постійне проживання.

Також ми писали про те, що влада Італії у 2024 році продовжила бонусну програму для українських біженців. В її рамках за певних умов можна гарантовано отримати 900 євро.